El Novobasket, contra la vieja maldición viguesa

La perenne maldición del baloncesto masculino olívico, sus propios pecados y las desatenciones ajenas, ha convertido en gesta aquello que, por potencial y vivero, debiera resultar costumbre. El Novobasket, heredero genético de Ademar, ha logrado el ascenso a Tercera FEB; la categoría que hasta 2024 se conoció como EBA. Vigo recupera la representación en el escenario estatal nueve años después de la breve estancia de VGO y Seis do Nadal. El club de la calle Venezuela afronta este capítulo incidiendo en la «sostenibilidad» como única guía. «Vigo sufre, a día de hoy, una problemática fundamental: que somos la cantera de los demás», denuncia César Iglesias, coordinador de la entidad y entrenador del sénior. Retener ese talento «es la clave», señala.

Estudiantes, Bosco, Manuel Álvarez, Celta, Balón Park Cíes, Helios, Gestibérica... Innumerables nombres en este laberíntico relato. Clubes que desaparecieron o cuya denominación legal se adquirió después para otras entidades. Largas trayectorias retratadas en sepia y proyectos a todo color de existencia efímera. Nostalgias que no caducan y frustraciones que nunca han cicatrizado. Por entre esas grietas se cuelan los astros que debieron mudarse a otros destinos. Hoy, Novobasket, Seis do Nadal y Salesianos lideran la producción de talentos que a la postre, y como antaño, emigran.

No se eleva la vista a la distante ACB, a donde regresan Obradoiro y quizá el Leyma para acompañar al Breogán. En Primera FEB permanece el COB. Ya en la más asequible Tercera FEB bullen Marín, Rosalía, Culleredo, Betanzos, Vilagarcía, Chantada, filiales... Y el PBB, aunque descendido en 2025, ha podido disfrutar de un par de experiencias en esa cuarta división durante la última década. En varias de esas plantillas han encontrado acomodo vigueses. Su ciudad no les ha ofrecido terreno más allá de Autonómica desde 2017.

Antes de lo pensado

El Novobasket habían contemplado ese horizonte desde su fundación en verano de 2013. Carlos Vázquez Ferro lo ideó para recuperar la tradición que Maristas y Ademar habían sostenido en el pasado. «Una de las ideas que teníamos era ir dando pasos, aunque quizá los hemos dado antes de tiempo», admite César Iglesias.

De hecho, la campaña regular no auguraba un final tan exitoso. El Tifón Muebles Novobasket concluyó segundo en el grupo sur de Primera División, empatado con el PBB (8-4). Y se coló como último en la final a cuatro tras concluir la segunda fase con un registro de 7-7, por detrás de USC Obradoiro (11-3), el Maristas Daypa herculino (10-4) y Ensino Lugo (10-4).

Lo sucedido en esa fase final en A Coruña, con todo, no sorprende. No al menos el gran nivel competitivo de la escuadra. Lo pudo anticipar Iglesias en los últimos entrenamientos, cuando elevó la vista y contempló al fin a su alrededor a toda la plantilla salvo a Ousmane Sylla, que se rompió el cruzado en noviembre. Los contratiempos de muchos otros habían sido constantes. «Cuando unos se recuperaban, otros se lesionaban», resume el técnico. «Los roles iban cambiando. No pudimos ir a velocidad de crucero en toda la liga». Como atenuante y por filosofía, llegó a contar con júniors e incluso cadetes de primer año pero «midiendo mucho las cargas».

Plantilla del Novobasket, con aficionados, en A Coruña. / Novobasket

El obstáculo inicial en semifinales, el USC Obradoiro, se antojaba el más áspero. En la segunda fase, cada uno se había impuesto como local (76-61 en Santiago, 74-66 en Vigo). Con el Obradoiro Ames descendido en la práctica en Tercera FEB, el club santiagués movió la licencia de varios jugadores a su siguiente escuadra. Sobre todo, piezas interiores, de gran envergadura. El Tifón convirtió su teórica desventaja física en virtud. Ametralló desde el perímetro para imponerse por 68-74.

La táctica responde a la identidad que el Novobasket ha construido. Todos los jugadores del sénior, salvo dos, se iniciaron en su minibasket. «El juego de nuestros equipos es rápido, a todo campo en defensa y ataque, con muchas posesiones y mucho triple», describe Iglesias. «Aprovechamos la versatilidad de los jugadores en los pares para tener ventaja en uno contra uno o dentro. Y a partir de ahí, sin especular, practicamos un juego vistoso y divertido. Mantener una filosofía en la estructura todos estos años nos ha dado ventaja a la hora de subir gente».

El ascenso se culminaría al día siguiente, con un triunfo algo más holgado sobre el Ensino (76-64). La directiva ya había decidido que desean cubrir esa plaza en Tercera FEB cuyos derechos deportivos ahora poseen: «Siempre hemos querido dar espacio a los jugadores en el momento en que lograsen ponerse arriba». La cuestión presupuestaria resulta asumible. «Hay otros requisitos que se nos escapan».

Requistos de cancha

La formalización queda pendiente de una reunión con el alcalde, Abel Caballero, y el concelleiro de Deportes, Manel Fernández. El Tifón ha disputado sus partidos en Quirós, donde sólo disponía de una hora de entrenamiento dos días a la semana. Completaban su agenda de trabajo en O Berbés y Montecastelo. «Necesitaríamos entrenar con más calidad y continuidad en la pista en la que vamos a jugar. Expondremos nuestras necesidades», precisa Iglesias, que espera la comprensión municipal. «Nos han dicho que les haría ilusión tener un referente para los chavales de la ciudad. Encaminado está».

Celebración de los jugadores. / Novobasket

En cuanto a la confección del proyecto, «primero hay que ver la disponibilidad de los jugadores». Algunos han iniciado sus carreras universitarias y otros se asoman a ellas. La Tercera FEB implica desplazamientos más largos. «Tenemos muchos exteriores con nivel para la liga». Las necesidades se centran en «tamaño y rebote». En cualquier caso, «la columna vertebral será viguesa».

Iglesias analiza esa cadena perpetua que parece pesar sobre el baloncesto masculino vigués. «Necesitamos buenos pilares; que los niños vean que se apuesta y que no tienen que ir a ningún sitio como trampolín». Así, razona, se abaratan gastos y se fomenta el impacto social. «No hay que volverse locos con megaproyectos de la noche a la mañana, sino que sean sostenibles y lógicos. Hay que aprender de las cosas que a lo mejor no se hicieron bien en el pasado».