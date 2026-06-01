Juan Carlos Álvarez compartirá con los suscriptores de FARO sus mejores historias del Celta y del deporte vigués

El jefe de Deportes de FARO DE VIGO, Juan Carlos Álvarez, será el protagonista del próximo encuentro con suscriptores, que se celebrará el martes 9 de junio, a partir de las 18.00 horas, en la sede central del periódico en Chapela, Redondela. La cita permitirá conocer desde primera fila a todo un referente en el periodismo deportivo tras una amplia carrera siguiendo la trayectoria del Celta y de cientos de equipos y deportistas de Vigo y su área.

El encuentro llega en uno de los momentos de mayor ebullición informativa en lo que se refiere al Celta, con el mercado de fichajes a punto de comenzar y decenas de rumores en torno a los futbolistas que podrían llegar o salir del club. Pero al margen de la actualidad, los suscriptores de FARO podrán recordar con Juan Carlos Álvarez el sinfín de anécdotas que ha vivido durante tantos años de profesión en los que ha tenido que trabajar con la flor y nata del deporte vigués. Pretemporadas con el Celta por Europa, triunfos históricos, gestas imposibles, descensos a los infiernos... Todo ello tendrá cabida en este encuentro.

Dónde: En la sede central de Faro de Vigo en la Av. Redondela, 9 Chapela (Redondela). Cuándo: Martes, 9 de junio, a las 18:00 horas.

Debatir y charlar con Juan Carlos Álvarez podrá parecerle a los asistentes una experiencia cercana a abrir una enciclopedia. Es todo un apasionado de la historia del deporte, desde el atleta más joven que empezó a destacar como alevín en algún pequeño club de la comarca a los más grandes hitos del olimpismo. Muestra de ello es su sección semanal de Historias Irrepetibles, en la que cada lunes relata las hazañas de deportistas y clubes que pocos recuerdan ya.

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Los interesados en asistir podrán apuntarse hasta el domingo, 7 de junio, a las 23:59 h y optar a una de las plazas disponibles para este encuentro, que volverá a convertir la sede de FARO en punto de encuentro entre el periódico y sus lectores. Entre todos los inscritos se sortearán los 10 accesos dobles.