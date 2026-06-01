Doblete del Betis en el arranque

La MS2 Cup, el trofeo de Míchel Salgado que organiza con la colaboración del Celta y el patrocinio del Concello de Vigo por primera vez, ya conoce a los primeros campeones de la séptima edición. El Betis hizo doblete en las categorías disputadas durante el primer fin de semana de competición.

Michel entrega al capitán del Betis el trofeo de campeón sub 16. | PABLO H. GAMARRA

Con un cartel muy importante en el que estaban conjuntos como el Oporto, el Espanyol, el Celta o el Athletic, fue finalmente el Betis el que consiguió la victoria en la categoría cadete (sub16) confirmando el gran trabajo que viene haciendo la cantera vendiblanca. En la final se impusieron por 1-0 al Val Miñor que hizo un gran papel. En la categoría de plata sub16 el Celta se impuso al real Madrid en la tanda de penaltis después de que el partido acabase en empate a un go. En la categoría de bronce el triunfo fue para el Oporto.

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El Celta sub 16, con su trofeo. / Pablo Hernández Gamarra

En la categoría sub14 el principal favorito cumplió con su papel. El Betis se impuso en la final al Real Madrid en la tanda de penaltis después de que el partido terminase 1-1. La competición continuará el próximo fin de semana (5, 6 y 7 de junio) en que se disputan el resto de categorías (prebenjamines, benjamines, alevines y juveniles. En esta categoría, el Benfica se impuso en la final de plata y el Velle en la de bronce.