Castellón, Almería, Málaga y Las Palmas se juegan una plaza

Los duelos Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga conformarán los enfrentamientos de semifinales de la fase de ascenso a Primera División, una vez disputada la cuadragésima segunda y última jornada de la división de plata.

El conjunto almeriense, que concluyó tercero. Se impuso ayer por la mínima al Valladolid con un tanto de Arribas, en el minuto 57, desde el punto de penalti. En la primera eliminatoria por el ascenso, el equipo andaluz visitará el sábado a las 21:00 el campo del Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.

Fue un encuentro complicado para los castellonenses, que se adelantaron en el marcador a dos minutos para llegar al descanso por mediación de Cala. Era un gol psicológico, pero el Eibar reaccionó bien. Los vascos igualaron el encuentro a los doce minutos de la reanudación, con lo que el Castellón se caía de los puestos de play -off y se metía el Burgos.

A veinte minutos para el final del partido, Suero volvía a poner por delante al Castellón, con lo que recuperaba su puesto de play-off a costa del Burgos. Al final, los castelloneses aguantaron la presión y se llevaron la victoria y la clasificación para pelear por el ascenso.

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, no tuvo demasiados problemas para llevarse la victoria ante un descendido Zaragoza. Chupe fue el protagonista en el conjunto malagueño con un doblete. Firmó el primer gol pasada la primera media hora de juego. Con el partido controlado, los malagueños manejaron los tiempos y a catorce minutos para la conclusión sentenciaron el partido con el segundo tanto de Chupe, esta vez desde los once metros.

Los malagueños se medirán el próximo domingo (21:00 horas) en el estadio de Gran Canaria con Las Palmas. Los canarios se llevaron el premio de la fiesta del ascenso del Deportivo en Riazor. Tres puntos que le permiten finalizar en la quinta posición. El partido se le puso de cara muy pronto a los canarios, ya que a los dieciocho minutos de juego ganaban por dos goles de ventaja, obra de Kirian y de Marvin. Eddahchouri recortó la diferencia a poco menos de quince minutos para el descanso. En la segunda parte el marcador no se movió y Las Palma acabó quinta.

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Los encuentros de vuelta se disputarán el martes 9 de junio (21:00 horas) en el UD Stadium de Almería, y el miércoles 10 de junio (21:00 horas) en La Rosaleda de Málaga. La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 (21:00horas) y el sábado 20 (21:00 horas). La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado y la vuelta en el del mejor situado al finalizar la primera fase liguera. En la parte baja de la clasificación, el Mirandés acompañará al Huesca, Leonesa y Zaragoza a Primera RFEF.