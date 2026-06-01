Los canarios, de principio a fin

Alfredo González y Cristian Sánchez (RCN de Arrecife) se proclamaron este domingo nuevos campeones nacionales de Snipe con su SRG-North Sails después de tres jornadas en la Ría de Vigo en las que supieron mantenerse al frente de la tabla de principio a fin. Suceden en el palmarés a Enric Noguera y Cristian Vidal (CM Mahón), segundos en Melilla 2025, donde se impuso en la general el belga Hens.

Por segundo día consecutivo, el viento no acompañó. Aunque a las once de la mañana la organización del Náutico vigués advertía a las 43 tripulaciones que entraba una ligera brisa, susceptible de ir aumentando su intensidad, el Comité de Regatas solo pudo completar una prueba antes de la hora límite, al igual que sucedió el sábado. González y Sánchez la concluyeron entre los diez primeros (octavos) para asegurar el título. No necesitaban arriesgar, solo no pinchar y vigilar al resto de favoritos. Terminaron con 12 puntos netos (1-1-2-[10]-8), los mismos que el tándem Hens-Tinoco (2-[4]-4-4-2), pero haciendo valer aquellos su mayor número de victorias.

La manga dominical fue ganada por el Cetil de Martín Bermúdez de Castro (RCN de Madrid) y Beatriz Norris (Federación Madrileña), con el implacable Moods of Belgium del belga Manu Hens y el holandés de origen brasileño Alexandre Tinoco (CM Mahón) en segundo lugar y Jaime Álvarez-Hevia (CN Albatros) y Guillermo Fernández (Federación del Principado) cerrando el cajón. Por vez primera en tres días, la flota canaria no logró ganar una manga.

Así, González y Sánchez cumplieron con su trayectoria y no fallaron en la ría. En las dos anteriores citas del Nacional en Vigo, 2006 y 2020, siempre bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo, los isleños fueron subcampeones y terceros, respectivamente. Esta vez nadie acabó por delante de ellos. El belga Manu Hens y Tinoco (CM Mahón) terminaron en segundo lugar. Tinoco es un asiduo del podio del Campeonato de España de Snipe desde 2011.

La flota gallega, aunque dando una de cal y otra de arena, puso una pica en Flandes. Los campeones autonómicos Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo (CN Marina Coruña) entraron en el podio final con el Toro Rosso. Firmaron una buena serie 10-7-5-3-[13] (25 puntos netos). El sábado por la noche, tras la audiencia por las protestas originadas en la cuarta manga, los arousanos Debén y García (Zeltic-Hotel Vilagarcía) fueron los grandes perdedores. Habían firmado un quinto lugar que los situaba en la lucha por el podio… pero la protesta acabó en descalificación no excluible (DNE) y en su adiós a las primeras posiciones.

A cambio, Marcos Míguez y Bruno Coira (CN Marina Coruña) se ganaron a pulso una sexta plaza final en la general (3-15-9-[16]-4, 31 puntos netos) con una muy buena regata final.

En la entrega de premios, además del podio de la general absoluta, Manu Hens y Alexandre Tinoco celebraron su triunfo en la categoría Master, revalidando el obtenido en Melilla el pasado año, mientras que Javier Magro (CM Mahón) y María Luisa Rodríguez (RCN Motril), con su Magreti Team, se hacían con el título nacional mixto, además de figurar en la octava plaza de la general final.

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La entrega de premios, encabezada por Tone Pérez, presidente del Real Club Náutico de Vigo -estuvo acompañado por sus directivos Leticia Andrés y Paco Riveras-, contó con la asistencia del presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, además de con María José Caride, teniente de alcalde del Vigo, Daniel Benavides (Xunta), Juan Moreno (Escuela Naval Militar) y Amador Castro (Salvamento Marítimo).