El Tres60 de Alejandra Suárez domina la Copa Galicia en Portonovo

Tres60 del Monte Real Club de Yates de Baiona, armado por Fernando Yáñez y Alejandra Suarez a la caña, es al término de la primera jornada líder de la Copa Galicia de J80, que con el Trofeo Vila de Portonovo en juego, ha supuesto que la Semana Abanca comenzara por primera vez en sus 27 años de asistencia, en aguas de la ría de Pontvedra. La jornada ha sido especialmente intensa en en el excelente campo de regatas de Sanxenxo, pues al alto nivel de las flotas participantes, se ha unido un viento estable del oeste de 10 a 15 nudos, que ha propiciado que las tres mangas válidas, fueran muy técnicas, a la par que la lucha en el agua, lo era sin cuartel. Para el domingo segunda jornada con comienzo a las doce de la mañana, y una programación como la sabatina, con un total de 3 mangas con una distancia de cerca de una milla cada tramo... con un total por regata de unas 4 millas.

Es necesario resaltar que el lider ganó las tres mangas celebradas, cuajando una excepcional jornada dejando la plata para un excelente Gaifar IV de Yago Osuna, del Club Marítimo de Canido, y el bronce para el herculino Meltemi patroneado por Guillermo Blanco del Real Club Náutico de La Coruña. Tras ellos Moura de Rosa María Gundin del Club Náutico Marina Coruña y One de Adrián Domínguez del Real Club Náutico de Sanxenxo, completaron el top five de esta Copa Galicia de J80.

COPA GALICIA J80 TROFEO VILA DE PORTONOVO

SEMANA ABANCA (Top ten)

1º Tres60 (Alejandra Suarez, de Fernando Yáñez)(Monte Real Club de Yates de Baiona): 1-1-1=3 puntos

2º Gaifar IV (Yago Osuna, de Pablo Osuna)(Club Marítimo de Canido): 4-2-2=8

3º Meltemi (Guillermo Blanco)(Real Club Náutico de La Coruña): 2-6-3= 11

4º Moura (Rosa María Gundínm de Xoan Bermúdez de Castro)(Club Náutico Marina Coruña): 5-3-4= 12

5º One (Adrían Domínguez)(Real Club Náutico de Sanxenxo): 3-8-6= 17

6º Maija (José Luis Pérez, de Ignacio Alzueta)(Monte Real Club de Yates de Baiona): 6-5-7= 18

7º Cactus Digital-Petrilla (Jaime Barreiro)(Club Náutico de Portonovo): 7-4-8= 19

8º Namaste (Luis de Mira)(Monte Real Club de Yates de Baiona): 8-9-5= 22

9º Grupo Bazan (Joaquín Juan Martínez)(Grupo Bazán de Ferrol): 9-7-10= 26

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10º Isonor (Alejandro Fraile)(Monte Real Club de Yates de Baiona): 10-11-9= 30