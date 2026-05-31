Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez pide tiempoSueldos Médicos GaliciaDía de las Fuerzas Armadas VigoFondos Buitre VigoPescador Fallecido BueuAerolínea Gallega Fly2GaliciaEDITORIAL
instagramlinkedin

Hockey sobre patines-OK Plata Femenina

Emotiva despedida de cuatro jugadoras del Traviesas

Clara derrota ante el líder Marineda en el último partido de la temporada en casa

Abrazo de las cuatro jugadoras que se retiraban.

Abrazo de las cuatro jugadoras que se retiraban. / Bruno Costas photography

R. V.

El Traviesas femenino, que ya aseguró su permanencia en OK Plata hace varias jornadas y sin opciones de escalar más allá de novena plaza que ocupa, se despidió de la temporada como local ante el Marineda. El cuadro coruñés, que necesitaba los puntos para asegurarse de forma matemática el título de la categoría, aplicó el rodillo desde el inicio y se impuso por 0-13.

Las jugadores que fueron homenajeadas.

Las jugadores que fueron homenajeadas. / Bruno Costas photography

Gran partido, pese a todo, de la portera Marta, una de las jugadoras protagonista de la jornada en un partido marcado por lo sentimental, con la faceta deportiva en segundo plano. Ella, Ilduara, Oara y Clara colgaban el stick y recibieron el homenaje de compañeras, miembros del club, familiares y seguidores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents