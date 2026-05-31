Hockey sobre patines-OK Plata Femenina
Emotiva despedida de cuatro jugadoras del Traviesas
Clara derrota ante el líder Marineda en el último partido de la temporada en casa
El Traviesas femenino, que ya aseguró su permanencia en OK Plata hace varias jornadas y sin opciones de escalar más allá de novena plaza que ocupa, se despidió de la temporada como local ante el Marineda. El cuadro coruñés, que necesitaba los puntos para asegurarse de forma matemática el título de la categoría, aplicó el rodillo desde el inicio y se impuso por 0-13.
Gran partido, pese a todo, de la portera Marta, una de las jugadoras protagonista de la jornada en un partido marcado por lo sentimental, con la faceta deportiva en segundo plano. Ella, Ilduara, Oara y Clara colgaban el stick y recibieron el homenaje de compañeras, miembros del club, familiares y seguidores.
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