Emotiva despedida de cuatro jugadoras del Traviesas

El Traviesas femenino, que ya aseguró su permanencia en OK Plata hace varias jornadas y sin opciones de escalar más allá de novena plaza que ocupa, se despidió de la temporada como local ante el Marineda. El cuadro coruñés, que necesitaba los puntos para asegurarse de forma matemática el título de la categoría, aplicó el rodillo desde el inicio y se impuso por 0-13.

Las jugadores que fueron homenajeadas. / Bruno Costas photography

Gran partido, pese a todo, de la portera Marta, una de las jugadoras protagonista de la jornada en un partido marcado por lo sentimental, con la faceta deportiva en segundo plano. Ella, Ilduara, Oara y Clara colgaban el stick y recibieron el homenaje de compañeras, miembros del club, familiares y seguidores.