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Baloncesto

Mal arranque del Celta Femxa Zorka en el Nacional infantil

La expedición celeste, en una playa onubense, antes del partido.

La expedición celeste, en una playa onubense, antes del partido.

Raúl Rodríguez

Vigo

No ha arrancado con buen pie el Celta Femxa Zorka en el Campeonato de España infantil femenino que este domingo comenzó en Huelva. Las celestes cayeron ante el Fodeba Gijón y este lunes, en la segunda jornada, se enfrentan a partir de las 19:00 horas al Casademont Zaragoza. El equipo recuperó en el segundo cuarto un mal primero, pero tras el descanso se las viguesas se vinieron abajo.

Por el equipo vigués jugaron Zoe (11), Mara (11), Carmen (4), Sara (0), Noa (7) -cinco inicial- Martina (0), Carla (0), Amanda (3), Carlota (0), Lucía (6) y Sara (7).

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