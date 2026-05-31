El Celta Femxa Zorka arranca el Nacional en Huelva

Los campeonatos de España de clubes ponen el cierre con el torneo en categoría infantil. El Celta Femxa Zorka será el único equipo vigués en el torneo y tratará de mejorar la posición de la última edición, en la que cayeron en la primera fase sin conocer la victoria.

En esta ocasión, el equipo entrenado por Pablo Vaamonde quedó encuadrado en el Grupo H, en donde solamente se clasifica uno de los cuatro equipos para los cruces de octavos de final. Las viguesas comparten grupo con el Fodeba Gijón, Casademont Zaragoza e Inca.

Las viguesas, que fueron las dominadoras en Galicia en su categoría, abrirán el campeonato esta tarde, 17 horas, ante las asturianas del Fodeba Gijón. Mañana lunes, jugarán ante las 19 horas frente al Casademont; cerrando la primera fase el martes, a las 17 horas, frente al Ciudad de Inca.

Noticias relacionadas

Un grupo exigente, en donde lograr la primera plaza tiene un precio muy alto y habrá que mostrar una gran imagen si quieren tener alguna opción de prolongar su estancia en el torneo.