Las benjaminas del Cíes conquistan un título histórico

El Hockey Club Cíes ha vivido uno de los fines de semana más importantes de su historia. En apenas dos jornadas, el club de Bouzas ha celebrado el título de campeón gallego benjamín femenino y la clasificación de su equipo benjamín masculino, el Cíes Flúor, para la final a cuatro del Campeonato Gallego. Dos hitos deportivos extraordinarios para el club de base vigués.

El primer gran momento llegó el sábado en el Pabellón Pablo Beiro de Bouzas, donde el Cíes organizó la resolución del Campeonato Gallego Benjamín Femenino, una jornada ya histórica antes incluso de comenzar: era la primera final a cuatro autonómica de hockey base organizada por un equipo vigués.

Las niñas del Cíes llegaban a esta cita después de completar una temporada impecable, con catorce victorias en catorce partidos. En semifinales superaron al Oleiros por 8-2 y, ya por la tarde, se impusieron al Liceo por 2-1 en una final emocionante, intensa y disputada con enorme deportividad.

Con ese triunfo, las benjamines del Cíes se proclamaron campeonas gallegas, culminando una temporada perfecta y escribiendo una página inolvidable para el hockey vigués.

Los valores del club

«Para nosotros, la copa es una alegría enorme, pero lo verdaderamente importante es ver cómo estas niñas compiten juntas, se cuidan y disfrutan del camino. Queremos formar deportistas, pero también personas que entiendan el valor del equipo, del respeto y de la solidaridad», señalan desde el club.

La alegría no terminó con el campeonato de las niñas. Este domingo, el Cíes Flúor, de la categoría benjamín mixto, certificó también su clasificación para la final a cuatro del Campeonato Gallego tras superar la eliminatoria de cuartos de final ante el DP Berenguela Axiltec.

Fiesta de la cantera del Cíes en Bouzas. / Hugo Barreiro

El conjunto vigués había encarrilado la eliminatoria con una importante victoria por 2-7 en el encuentro de ida disputado en Santiago y confirmó en casa su presencia entre los cuatro mejores equipos gallegos de la categoría. La final a cuatro se celebrará el 13 de junio en Ordes.

El mérito adquiere todavía más dimensión por el contexto competitivo en el que se produce. Galicia forma parte, junto con Cataluña Argentina y Portugal, de uno de los grandes ejes internacionales del hockey sobre patines. En el entorno coruñés conviven algunas de las canteras más potentes del hockey gallego y un referente absoluto de la élite como el Liceo. Frente a esa tradición y ese enorme nivel competitivo, el Cíes ha conseguido un logro que queda ya registrado en la memoria.