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LaLiga Hypermotion

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 y el sábado 20

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera.

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera. / EFE

EFE

Madrid

Los duelos Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas conformarán los enfrentamientos de semifinales de la fase de ascenso a LaLiga EA Sports, una vez disputada la cuadragésima segunda y última jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado a las 21:00 el campo del Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras vencer este domingo por 0-2 al Zaragoza, se medirá el próximo domingo (21:00) en el estadio de Gran Canaria con Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña.

Los encuentros de vuelta se disputarán el martes 9 de junio (21:00) en el UD Stadium de Almería, y el miércoles 10 de junio (21:00) en La Rosaleda de Málaga.

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 (21:00) y el sábado 20 (21:00). La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado y la vuelta en el del mejor situado al finalizar la primera fase liguera.

Semifinales, ida:

Sábado 6 de junio: Castellón-Almería (21.00)

Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga (21.00)

Semifinales, vuelta:

Martes 9 de junio: Almería-Castellón (21.00)

Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas (21.00)

Final, ida:

Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00)

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Final, vuelta:

Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00).

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