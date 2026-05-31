Vela
Alfredo González y Cristian Sánchez mantienen el mando
La pareja canaria sigue al frente del Nacional que se celebra en la ría de Vigo
Redacción
La única regata del Campeonato de España de Snipe que se pudo validar este sábado por la tarde mantuvo a Alfredo González y Cristian Sánchez (RCN de Arrecife) y su barco, el SRG-North Sails, al frente de la tabla provisional y con tres protestas que implicaban a dos barcos que pelean por el podio.
Con Eolo desaparecido, el Comité de Regatas logró completar una manga, entrando así el descarte a una jornada de la conclusión de un campeonato muy abierto. González y Cristian, campeones en Santander 2024 y subcampeones en la última Copa de España este año en Los Nietos, acabaron la prueba en un discreto decimosegundo lugar. Con todo, su impecable viernes los mantiene líderes con 4 puntos netos frente a los 10 del belga Manu Hens y Alex Tinoco (2-4-4-[6]) y los 13 netos de Juan Deben (Asociación de Barcos Clásicos) y Jacobo García (RCN Gran Canaria), que al eliminar su mal arranque de la primera manga se colocan en el podio provisional gracias a su enorme regularidad ([25]-2-6-5).
La flota gallega sigue peleando por arriba. Además de los arousanos Deben y García (Zeltic-Hotel Vilagarcía), en la cuarta plaza navegan los campeones gallegos y su Toro Rosso, Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo (Marina Coruña), con una serie [10]-7-5-3 que los ha llevado a un rendimiento in crescendo.
Enfocados en la única manga sabatina, ésta reivindicó a los Del Castillo. Gustavo y Rafael, precisamente campeones nacionales en estas aguas en 2020, se impusieron por delante de Leonardo Armas y Miguel Bethencourt (RCN de Arrecife), segundos, y de Bermúdez de Castro y Pardo.
La victoria del Livvo Gaviotas constató que la flota de Canarias sigue mandando en Vigo. Cuatro regatas, cuatro triunfos isleños. Pero la victoria no permitió a la tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria subir más allá del vigésimo puesto en la general. Un trigésimo puesto en la primera manga, y una bandera negra en la salida de la tercera no les dan margen (30-13-[UFD]-1, 44 puntos netos).
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