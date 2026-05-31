Alfredo González y Cristian Sánchez mantienen el mando

La única regata del Campeonato de España de Snipe que se pudo validar este sábado por la tarde mantuvo a Alfredo González y Cristian Sánchez (RCN de Arrecife) y su barco, el SRG-North Sails, al frente de la tabla provisional y con tres protestas que implicaban a dos barcos que pelean por el podio.

Con Eolo desaparecido, el Comité de Regatas logró completar una manga, entrando así el descarte a una jornada de la conclusión de un campeonato muy abierto. González y Cristian, campeones en Santander 2024 y subcampeones en la última Copa de España este año en Los Nietos, acabaron la prueba en un discreto decimosegundo lugar. Con todo, su impecable viernes los mantiene líderes con 4 puntos netos frente a los 10 del belga Manu Hens y Alex Tinoco (2-4-4-[6]) y los 13 netos de Juan Deben (Asociación de Barcos Clásicos) y Jacobo García (RCN Gran Canaria), que al eliminar su mal arranque de la primera manga se colocan en el podio provisional gracias a su enorme regularidad ([25]-2-6-5).

La flota gallega sigue peleando por arriba. Además de los arousanos Deben y García (Zeltic-Hotel Vilagarcía), en la cuarta plaza navegan los campeones gallegos y su Toro Rosso, Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo (Marina Coruña), con una serie [10]-7-5-3 que los ha llevado a un rendimiento in crescendo.

Enfocados en la única manga sabatina, ésta reivindicó a los Del Castillo. Gustavo y Rafael, precisamente campeones nacionales en estas aguas en 2020, se impusieron por delante de Leonardo Armas y Miguel Bethencourt (RCN de Arrecife), segundos, y de Bermúdez de Castro y Pardo.

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La victoria del Livvo Gaviotas constató que la flota de Canarias sigue mandando en Vigo. Cuatro regatas, cuatro triunfos isleños. Pero la victoria no permitió a la tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria subir más allá del vigésimo puesto en la general. Un trigésimo puesto en la primera manga, y una bandera negra en la salida de la tercera no les dan margen (30-13-[UFD]-1, 44 puntos netos).