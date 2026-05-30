La Semana Abanca arranca con la Copa Galicia de J80

Nueve decenas de regatistas de las principales flotas del noroeste, a bordo de más de una quincena de monotipos J80, en la Copa Galicia de la especialidad con el Trofeo Vila de Portonovo en juego, que marca el comienzo de la vigésimoséptima edición del evento multináutica referente a nivel peninsular: la Semana Abanca, en la que participarán hasta finales del próximo mes de octubre unos 2.500 deportistas de vela, piragüismo, remo, esquí náutica, wakeboard y wakesurf… que competirán en las rías de Pontevedra, A Coruña y Vigo, así como en aguas interiores en Ourense, en el conocido como Parque Náutico de Galicia, en la zona de Castrelo de Miño y Ribadavia. El evento ha logrado reunir una importante flota de J80 en aguas de Portonovo, en la que parten de favoritos las flotas del Monte Real Club de Yates de Baiona, Real Club Náutico de La Coruña y Real Club Náutico de Sanxenxo.

La flota más numerosa en España, la del Monte Real Club de Yates de Baiona contará con seis unidades en la competición: Namaste de Luis de Mira, Tres60 de Alejandra Suárez… así como los J80 de José Luis Pérez, Ruth Jimenez Fraga y el de Alejandro Fraile; completando el lote el Ferralemes que patronea Jaime García. Por parte de las flotas del Golfo Artabro destacan: Guillero Blanco con Meltemi del Real Club Náutico de La Coruña, Xoan Bermúdez de Castro de Marina Coruña con Moura y Joaquín Juan Martinez que navegará con el Grupo Bazán ferrolano. Por último por parte de los de Portonovo: muy fuerte el Cactus Digital-Petrilla de Jaime Barreiro… y en lo que a Sanxenxo se refiete… Ana Julia Carrillo con La Estrusca, Pablo Rodríguez con Laotra y Adrián Dominguez, así como el J80 de José Jorge Durán… que intentarán que la primera Copa Galicia de J80 se quede en las vitrinas del Club de Pedro Campos.

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Comienzo pues de la Semana Abanca por primera vez, en aguas de la ría de Pontevedra, en sus 27 años de historia… con un gran ambiente y las flotas del Monte Real de Baiona, y los reales clubes de La Coruña y Sanxenxo. Será a las dos de la tarde, con un barlovento sotavento… que si el viento se portas deberán dos más. Para el domingo comienzo a las doce, con el mismo programa, y entrega de premios al término de las regatas en el Club Náutico de Portonovo.