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La extremo Jazmín Mendoza deja el Guardés

El equipo celebró a lo grande el jueves por la noche su título europeo

La plantilla del Mecalia Guardés, durante la visita al Concello de A Guarda. | SPORTCOECO

La plantilla del Mecalia Guardés, durante la visita al Concello de A Guarda. | SPORTCOECO

Redacción

Vigo

El Mecalia Atlético Guardés comienza a desvelar algunos cambios importantes en su plantilla de cara a la próxima temporada. La extremo paraguaya Jazmín Mendoza pone fin a su paso por el equipo miñoto después de dos años e inaugurará un nuevo capítulo en su carrera deportiva a partir del curso que viene, convirtiéndose en la primera salida que el club anuncia de cara a su proyecto de la temporada 2026/2027.

Mendoza llegó al Guardés en 2024 procedente del San José Obrero de División de Honor Oro y con apenas 22 años. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales efectivos del equipo miñoto desde el extremo, aportando su potencial goleador y rapidez y llegando a ser clave en ocasiones vitales; siendo autora por ejemplo del lanzamiento in extremis que dio al conjunto la clasificación a semifinales de la EHF European Cup que acabó conquistando la pasada semana.

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Precisamente el jueves por la tarde/noche el Mecalia Guardés celebró a lo grande en las calles de A Guarda su victoria en la EHF European Cup. Hubo visita al Concello, salida al balcón, autocar por las calles del pueblo y parada en el monumento a los marineros. Todo ello con la compañía de los vecinos de A Guarda.

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