Dro, séptimo gallego campeón de Europa

El nigranense Dro Fernández se convirtió ayer en el séptimo futbolista gallego en proclamarse campeón de la Champions League. El jugador formado en el Val Miñor, que pasó por la cantera del Barcelona, firmó el verano pasado por el PSG y ayer pudo celebrar en Budapest el título continental junto al excéltico Luis Enrique Martínez.

Dro, de 18 años, ha disputado esta temporada un total de 21 partidos con el PSG (dos de ellos de la Champions League) y se convierte en el séptimo gallego en conquistar el máximo galardón del fútbol europeo, tras Luis Suárez, Amancio, Diego López, Lucas Vázquez y los excélticos Michel Salgado y Joselu.