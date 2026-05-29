Salesianos acude con tres equipos a las fases finales gallegas

A Estrada acoge este fin de semana las fases finales de los campeonatos autonómicos que organiza la Federación Gallega de Baloncesto. Salesianos Vigo estará representado por tres equipos. El Alevin Masculino A, que entrena Nacho Cabaleiro, accede directo a la semifinal tras haber ganado todos los partidos y haberse proclamado campeón de la Copa Galicia. El Alevín Masculino B, dirigido por Raúl Bermúdez, que ha sido campeón de Vigo, jugará los cuartos de la segunda división gallega. También en cuartos comenzará a competir el Benjamín Femenino A de Cris González, que llega como subcampeón de Vigo.

«Y mención especial para el Benjamín Masculino A, entrenado también por Nacho, que ha saboreado las mieles de la clasificación pero por poco no lo ha conseguido», destaca el coordinador de Salesianos Vigo, Óscar Carbajo. La entidad, que el año pasado fue la que más equipos clasificó para las fases finales, con cinco, empata esta vez a tres con COB y Esclavas de A Coruña.

El club vive una etapa fructífera, siendo el cuarto gallego con más licencias y el quinto considerando sólo las femeninas. Además, por primera vez en su historia, ha tenido representación femenina en todas las primeras divisiones gallegas (benjamín, alevín, infantil, cadete, júnior y sénior). El Cadete Femenino alcanzó el cruce previo a la F4 y el Sénior Masculino, recién ascendido, no solo conservó la plaza, sino que jugó el grupo de arriba e, incluso, estuvo muchas semanas en puestos de fase final. «Pero lo más importante es la pervivencia del patio del colegio como un símbolo de identidad», concluye Carbajo.