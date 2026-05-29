A Cañiza acoge el comienzo de las Iberdrola Skate Series

El skatepark de A Cañiza será escenario este fin de semana de la primera prueba de Street de las Iberdrola Skate Series 2026, el circuito nacional de referencia del skateboarding español impulsado por la Real Federación Española de Patinaje junto a Iberdrola.

La competición se celebrará del 29 al 31 de mayo y reunirá a riders llegados de distintos puntos de España en una cita clave dentro del calendario nacional. Durante tres días, el skatepark gallego acogerá entrenamientos oficiales, rondas clasificatorias, semifinales y finales tanto en categoría masculina como femenina.

La modalidad de Street reproduce obstáculos inspirados en el entorno urbano, como escaleras, barandillas, cajones o planos inclinados, y es actualmente una de las disciplinas con mayor crecimiento dentro del skateboarding internacional.

La acción arrancará el viernes con los entrenamientos oficiales divididos por heats. El sábado se disputarán las clasificatorias masculinas y las semifinales femeninas, mientras que el domingo tendrán lugar las semifinales masculinas y las finales absolutas que cerrarán el evento.

Además de la competición, el evento contará con retransmisión en directo desde las semifinales masculinas del domingo y acceso libre para público durante todo el fin de semana.

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Con esta primera parada en Galicia, las Iberdrola Skate Series continúan consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del skateboarding nacional y un punto de encuentro para riders, público y comunidad.