Vela
El Náutico de Vigo organiza el Campeonato de España de Snipe
En la competición también participarán como invitados regatistas de diferentes países
Redacción
El Campeonato de España de la clase Snipe vuelve a la Ría de Vigo por intermediación del Real Club Náutico de Vigo. De viernes a domingo, medio centenar de barcos competirán por el título nacional en una bahía que vivió su primera edición (1942), recibiendo a la flota nacional hasta seis veces más (1952, 1960, 1968, 1980, 2006 y 2020). De hecho, el Náutico asumió el Nacional en el año más crítico por la pandemia (2020), organizando con nota cada edición.
Ahora, el campeonato busca nueva tripulación ganadora para el palmarés. Enric Noguera y Cristian Vidal (CM Mahón), vencedores el año pasado en Melilla, no compiten en esta oportunidad. Sí lo hacen otros campeones de postín, Gustavo y Rafael del Castillo, que dominaron la clase de 2018 a 2021 y que precisamente se impusieron en Vigo en 2020, o Jordi Triay.
En realidad, el nivel de la flota es muy elevado. Repiten presencia el belga Manu Hens y el hispano-brasileño Alex Tinoco, ganadores de la general absoluta el año pasado aunque no podían optar al título nacional. También hay representación lusa (Pedro Roquette y Diogo Talone), brasileña (Eric Linenburger y Giovana de Simas) y estadounidense (Charles Green y Wictoria Pedryc).
Durante tres días, siempre con señal de atención a mediodía y previsión de tres mangas por jornada, el título nacional estará en juego en la sede de la primera flota del país, la del Náutico (136 a nivel mundial), en otro gran evento organizado por el club que preside Tone Pérez, dentro del 120 aniversario de la sociedad.
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