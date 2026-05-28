El Náutico de Vigo organiza el Campeonato de España de Snipe

El Campeonato de España de la clase Snipe vuelve a la Ría de Vigo por intermediación del Real Club Náutico de Vigo. De viernes a domingo, medio centenar de barcos competirán por el título nacional en una bahía que vivió su primera edición (1942), recibiendo a la flota nacional hasta seis veces más (1952, 1960, 1968, 1980, 2006 y 2020). De hecho, el Náutico asumió el Nacional en el año más crítico por la pandemia (2020), organizando con nota cada edición.

Ahora, el campeonato busca nueva tripulación ganadora para el palmarés. Enric Noguera y Cristian Vidal (CM Mahón), vencedores el año pasado en Melilla, no compiten en esta oportunidad. Sí lo hacen otros campeones de postín, Gustavo y Rafael del Castillo, que dominaron la clase de 2018 a 2021 y que precisamente se impusieron en Vigo en 2020, o Jordi Triay.

En realidad, el nivel de la flota es muy elevado. Repiten presencia el belga Manu Hens y el hispano-brasileño Alex Tinoco, ganadores de la general absoluta el año pasado aunque no podían optar al título nacional. También hay representación lusa (Pedro Roquette y Diogo Talone), brasileña (Eric Linenburger y Giovana de Simas) y estadounidense (Charles Green y Wictoria Pedryc).

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Durante tres días, siempre con señal de atención a mediodía y previsión de tres mangas por jornada, el título nacional estará en juego en la sede de la primera flota del país, la del Náutico (136 a nivel mundial), en otro gran evento organizado por el club que preside Tone Pérez, dentro del 120 aniversario de la sociedad.