La MS2 Cup cambia de marcha

La MS2 Cup, el torneo de fútbol base que puso en marcha Michel Salgado, abre este fin de semana un nuevo tiempo. Tras unirse para esta edición al Concello de Vigo y mantener su vinculación con el Celta el certamen da un nuevo salto y promete estirar este crecimiento en las próximas ediciones. “Ahora nos lo vamos a tomar más en serio”, resumió de forma coloquial Michel Salgado en la presentación celebrada ayer en A Sede y donde estuvo acompañado por el alcalde Abel Caballero y Miguel Alvarez, consejero del Celta.

Michel, que hizo un repaso a la actualidad del fútbol repartiendo felicitaciones sobre todo dirigidas al Celta por la temporada realizada con una nueva clasificación europea, profundizó en los valores que trata de defender con un torneo que ha ido creciendo de forma exponencial desde aquellos tiempos en los que peregrinaba por campos y concellos de la provincia sin asentarse en Vigo como sucede ya desde hace años. El exjugador del Celta y Real Madrid destacó la presencia de importantes equipos que acuden a esta edición y entre los que se encuentra el Real Madrid, el Oporto, Benfica, Betis, Espanyol, Athletic de Bilbao, pero volvió a hacer hincapié en la participación de clubes vigueses y de la provincia a los que se ofrece la oportunidad de medirse a equipos y canteras a los que no tendrían opción de enfrentarse si no fuera gracias a un evento de esta magnitud.

Tanto Abel Caballero como Miguel Alvarez fueron especialmente cariñosos con la figura de Míchel Salgado y con la importancia del torneo. Caballero compartió con el exfutbolista la importancia estratégica de la MS2 Cup por las posibilidades que ofrece a los niños de competir y también de difundir la imagen de la ciudad con una presencia tan grande de clubes de diferentes lugares de España y Portugal.

La competición se reparte durante dos fines de semana. Hoy arranca el primero de ellos en A Madroa, sede única del torneo, con la entrada en competición de los cadetes e infantiles que ofrecen un cuadro de equipos muy atractivo. El torneo cadete (sub16) reunirá al Celta, Betis, Real Madrid, Athletic, Espanyol, Oporto o Deportivo como canteras más destacadas. Y junto a ellos la SD Ponteareas, Compostela, Milagrosa, Coruxo, UD Ourense, Victoria, Candeán, Arosa, A Seca, Val Miñor, Vila do Corpus, Arenas de Alcabre, Porriño, Santa Mariña o Rápido de Bouzas. La final de esta categoría está previsto que se dispute el domingo a partir de las 19:45 horas en A Madroa.

La nómina de equipos que tomarán parte en la categoría infantil (sub 14) es bastante similar. Ahí estarán como más clubes más sobresalientes al Celta, Betis, Real Madrid, Benfica, Oporto o Fursan Hispania y el cuadro lo completan Vila do Corpus, Arenas Alcabre, Santa Mariña, Ponteareas, Milagrosa, Arosa, Velle, Pontevedra, A Seca, Porriño, Conxo, Racing de Ferrol, Salgueiriños, Santa Mariña o Rápido de Bouzas. En este caso la final está previsto que se dispute a las 18:30 horas del domingo 31 de mayo.

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De esta manera para el primer fin de semana de junio (días 5, 6 y 7) se disputará el resto de categorías del torneo que son los prebenjamines, benjamines, alevines y los juveniles que también presenta un cuadro más que interesante.