World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Dónde ver en directo la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 contará con retransmisión en directo y cobertura digital para seguir una de las grandes citas internacionales de la escalada
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 va a situar a Alcobendas en el mapa internacional de la escalada del 28 al 31 de mayo, con una edición que reunirá en un mismo evento dos pruebas de la Copa del Mundo: búlder y velocidad. Una cita única que se celebrará en la explanada del Polideportivo José Caballero y contará cerca de 300 escaladores de más de 40 países, dentro de una temporada en la que Madrid será una de las paradas clave del calendario mundial.
Quienes no puedan asistir al evento tendrán la posibilidad de seguir parte de la competición por televisión y plataformas digitales. Según la información facilitada hasta el momento por World Climbing, algunas de las pruebas podrán seguirse a través de los canales Eurosport. Además, el canal oficial de YouTube de World Climbing ofrecerá contenidos durante el evento, entre ellos las clasificaciones de speed y el programa diario World Climbing Club, con resúmenes, entrevistas y seguimiento de lo ocurrido cada jornada.
Cómo seguir la competición en directo
La competición arrancará el jueves 28 de mayo con las clasificaciones de búlder. La prueba femenina abrirá el programa entre las 10:00 y las 14:05, mientras que la clasificación masculina se disputará entre las 16:30 y las 21:10. Estas sesiones podrán seguirse presencialmente en Alcobendas o mediante el seguimiento de resultados oficiales.
El viernes 29 de mayo llegará el turno de la semifinal femenina de búlder, prevista entre las 10:30 y las 13:16 y con retransmisión en directo. Ya por la tarde, entre las 19:00 y las 21:00, se celebrará la final femenina, una de las primeras grandes decisiones del fin de semana.
La competición masculina de búlder tomará el relevo el sábado 30 de mayo con una estructura similar: semifinal entre las 10:30 y las 13:16 y final entre las 19:00 y las 21:00, en una jornada que decidirá uno de los grandes nombres del evento. La velocidad pondrá el broche final el domingo 31 de mayo. La clasificación femenina comenzará a las 09:15 y la masculina a las 12:15; ambas podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube de World Climbing.
Por la tarde llegará uno de los momentos más espectaculares del fin de semana con las finales masculina y femenina de speed, previstas para las 18:00 y disponibles también a través de los canales Eurosport.
A nivel internacional, World Climbing también prevé ampliar la distribución del evento mediante diferentes acuerdos de emisión por territorios. Entre los canales confirmados hasta el momento figuran TV Azteca en México, Globo TV en Brasil (solo finales) y Bilibili en China (semifinales y finales)
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