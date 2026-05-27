Serafín Alonso, un mediador vigués para los conflictos del deporte español

Serafín Alonso Barbosa ha sido nombrado mediador del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. Así lo ha decidido el comité ejecutivo del Comité Olímpico Español (COE) en la reunión que celebraron sus miembros el pasado 28 de abril. El vigués ha manifestado su ilusión y agradecimiento en el inicio de una nueva etapa en su trayectoria relacionada con esta figura jurídica.

La mediación es un medio de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. El arbitraje es el sistema mediante el que las partes pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros cuestiones litigiosas. El presente código que ha desarrollado el Comité Olímpico Español tiene su fundamento en la la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del deporte, en la Ley 60/2003 de 26 de diciembre, de arbitraje, en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en sus sucesivas actualizaciones, así como en los propios estatutos del COE.

Serafín Alonso tiene sobrada experiencia en el campo de la solución de conflictos deportivos. De hecho, es actualmente el vicepresidente de la Asociación Española de Mediación Deportiva (ASEMD). La designación realizada por el Comité Olímpico Español reconoce su trayectoria profesional y su labor en el ámbito de la mediación y la resolución de conflictos.

La incorporación a este ámbito institucional supone un paso relevante dentro de una línea de trabajo en el diálogo, en el entendimiento y la cooperación entre entidades y profesionales vinculados al deporte y la sociedad civil. El jurista gallego conoció su nombramiento de manos de otro gallego, el ourensano Alejandro Blanco, presidente del COE, a quien mostró su total disponibilidad.

Olívico de adopción

Serafín Alonso (Lisboa 1957), español y vigués de adopción –reside en la ciudad olívica y desempeña su trayectoria profesional a caballo entre Vigo y Madrid–, es mediador colegiado y miembro del Registro de Mediadores desde 2013, economista, auditor ROAC y jurista. Fundador en Vigo de la primera consultoría especializada en gestión de conflictos, MTF Consultores, fue asimismo director general de la Fundación Celta de Vigo entre 2013 y 2014, sustituyendo a José María Goicoa y entregando posteriormente el testigo a Germán Arteta, que sigue desempeñando el cargo a día de hoy.

Por otra parte, también Miguel Juane, ex jugador de baloncesto y actual juez único de Apelación de la Federación Gallega de Baloncesto, con una amplia experiencia en la justicia deportiva, ha sido otro de los elegidos por el COE para ejercer como mediador.