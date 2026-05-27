Mundialinho, la solución viguesa al lío de las porras del Mundial de 48 selecciones

La final de la Champions pondrá este fin de semana el cierre a otra larga temporada de clubes. Ya han terminado las ligas y se han entregado las copas. Toca cambiar el foco. Los aficionados dejan a un lado los colores de su club para vibrar con el mayor torneo de selecciones: el Mundial. La Copa del Mundo no deja indiferente a nadie. Incluso personas que durante cuatro años ignoran el fútbol se suman a la euforia que genera esta competición.

Alrededor de un Mundial siempre surgen historias de todo tipo, muchas de ellas en el corazón de grupos de amigos, familias o empresas, cuando alguien tiene la idea de organizar una porra. El objetivo es que el torneo genere todavía más interés y un pique sano: cada participante aporta una cantidad de dinero para entrar en un juego de pronósticos deportivos.

Pero el nuevo formato del Mundial, que se estrena este 2026 en EEUU, México y Canadá, había planteado un problema a muchas comunidades que organizaban este tipo de apuestas. La FIFA decidió aumentar el número de selecciones participantes a 48 e incluir una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos. A ella no solo se clasifican los dos primeros de cada grupo, como venía siendo habitual, sino también los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Un lío al que dos vigueses han encontrado solución. Berto Rey y Javi Oitavén, de 27 y 29 años, han lanzado una plataforma online llamada Mundialinho para que quien lo necesite pueda organizar la porra del Mundial. La herramienta que han ideado permite pronosticar los resultados de la fase de grupos y, a partir de ahí, genera automáticamente una proyección del cuadro final para que cada usuario complete sus predicciones hasta la final. Después, durante el torneo, un sistema de puntuación permitirá establecer quién gana la apuesta.

Lo más llamativo es que estos dos jóvenes han lanzado el proyecto con nociones mínimas de programación y diseño web. «Cacharreando un poco con la inteligencia artificial nos fuimos calentando hasta que llegamos a montar una aplicación que está bastante guay», explica Berto Rey, que ahora vive y trabaja en México. Él se ha encargado en mayor medida de la parte técnica, aunque insiste en que partía sin conocimientos previos: «Soy una persona muy curiosa, muy friki de todo lo que tiene que ver con la tecnología y me gusta estar al día».

Así que, mediante prueba y error, siguiendo los pasos que marcaban las herramientas de IA y con los elementos que querían incluir en la porra muy claros, fueron sacando adelante el proyecto. Mundialinho nació como una plataforma en la que sus creadores, junto a sus amigos y conocidos, podrían completar sus pronósticos; pero, al ver el resultado que habían obtenido, decidieron compartirlo: «Seguro que, de la misma manera que nosotros estábamos buscando algo y encontramos aquí una solución, hay muchos grupos que también la pueden encontrar aquí».

Ahora mismo, cualquier persona puede organizar su porra en la plataforma diseñada por Rey y Oitavén. Es posible participar en una comunidad abierta a quienes se animen o crear grupos cerrados a los que solo se accede por invitación, una opción ideal para amigos, familias o compañeros de empresa. Para utilizar esta segunda modalidad hay que efectuar un pago de 40 euros.

Berto Rey explica que la inversión que han tenido que hacer para poner en marcha Mundialinho ronda, por ahora, los 100 euros. También confiesa que su mayor ilusión sería que la gente se apuntase y disfrutase de lo que han creado: «Si no recuperamos la inversión, al menos nos hemos divertido durante el camino. Queremos hacer que la gente se lo pase bien durante el Mundial y, si logramos eso, nos damos por satisfechos».

Por otro lado, estos dos jóvenes vigueses descartan vincular su plataforma con cualquier tipo de casa de apuestas. Primero, porque «es un mundo un poco gris» del que les gustaría mantenerse separados; y segundo, porque a nivel técnico «sería mucho más complejo».

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Aprovechando que vive en México, Berto Rey espera poder acudir a algún partido del Mundial o, al menos, vivir el ambiente en los alrededores de los estadios. Se encuentra cerca del Estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural, y espera poder hacer una escapada a Guadalajara para seguir el España-Uruguay y animar a La Roja, en la que confía en que Borja Iglesias sea clave para ganar, «como Fernando Llorente en 2010».