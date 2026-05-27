El Marnatura, campeón de las Winter Series Sailway

El Marnatura, con Luis Bugallo a la caña y armado por Enrique Freire (RCN Vigo), es el nuevo campeón del circuito autonómico de la clase J70, las Winter Series Sailway-Deporte Galego, campeonato que organiza el Real Club Náutico de Vigo. El fin de semana se disputó el sexto y último acto de una liga iniciada en diciembre y que desde entonces ha programado una cita mensual para la flota gallega.

En la ría de Vigo, el Noticia (Luis Cabiedes, RCN Barcelona) se impuso en las tres últimas pruebas después de sufrir un sábado sin viento y con la participación de un barco tailandés, el Pine Pacific, con Ithinai Yingsiri a la caña. Cabiedes, con Alfredo González (RCN Arrecife), Alberto Padrón (RCN Gran Canaria) y Alberto Basadre (CM Canido), se mostró intratable a poco más de tres meses del Mundial de J70 de Cascais (Portugal).

Con el título en el zurrón, el Marnatura no compitió en esta jornada. Tras un diciembre y enero con pocas pruebas –se completaron solo cuatro mangas– por la mala meteorología, el Abril Verde (Luis Pérez Canal, RCN Vigo) fue el líder inicial. Pero Bugallo y su tripulación dominaron las regatas de febrero, marzo y abril. Tres actos ganados y diez mangas victoriosas sobre quince disputadas fueron la llave que les abrió la puerta a este título que en las Winter Series 24/25 levantó el Abril Verde. Con Bugallo navegaron en el circuito Enrique Freire y Miguel Gómez (RCN Vigo) y Alfonso Crespo (Liceo de Bouzas). El Abril Verde de Pérez Canal tuvo que conformarse con el subcampeonato.

La flota inicia ahora la cuenta atrás para el Mundial luso. Para la competición planetaria ya figuran en la lista de inscritos el Marnatura, Abril Verde y Abril Rojo (Jorge Pérez Canal, RCN Vigo), además del Bodegas Villanueva (Jorge Villanueva, RCN Vigo) y el propio Noticia.