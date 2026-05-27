La aventura italiana de Alejandro Fernández

«El día que deje de jugar quiero mirar atrás y sentir que no me quedó nada por hacer, ni dentro ni fuera de la pista», se ha prometido Alejandro Fernández Blanco. El vigués, a la conclusión de una temporada ajetreada, ha decidido iniciar a los 19 años su primera aventura balonmanística en el extranjero. Será en la Serie A italiana, en las filas del Monteprandone. «Espero cumplir las expectativas que tengo sobre mí mismo y llegar lo más lejos posible».

A Alejandro lo criaron Miguel Ángel y Mercedes colosal por genética y deportista por tradición. Entre el balonmano por querencia paterna y el baloncesto por la materna, con incursiones en el rugby. La familia se trasladó a Sevilla cuando el pequeño tenía 7 años y su hermano mayor, Miguel, 18. El tiempo lo acabó decantando. El Montequinto hasta cadete y el Proin, en juveniles, han sido sus canteras.

Alejandro, en la visia a Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

Alejandro inició esta temporada 25-26 combinando los partidos en el filial del Proin con los entrenamientos del primer equipo, sin llegar a debutar. Lidio Jiménez, entrenador del Ciudad Encantada en Liga Asobal, lo quiso probar. Le gustó aunque lo consideró tierno. Al regresar, Alejandro se encontró castigado por disciplina interna. No había advertido al Proin de su viaje a Cuenca.El director deportivo, Juan Andreu, le comunicó la exclusión.

Su padre movió hilos. Antiguo entrenador del Carballal femenino, conservaba la relación con su presidente, José Barciela. El entrenador del sénior de Primera Nacional, Fran González, lo aceptó. A Vigo había regresado el primogénito, Miguel, que le proporcionó piso y gestionó el traslado de su expediente al Santa Irene. Alejandro inició su segunda etapa viguesa, el retorno al paraíso de la infancia, en octubre.

"Etapa de mucho aprendizaje"

El Granitos Ibéricos ha vuelto a confimarse durante el ejercicio como uno de los proyectos más consolidados del grupo A de Primera Nacional, en el que ha quedado sexto, si bien con la fase de ascenso muy distante. «Mi etapa en el Carballal ha sido de mucho aprendizaje. Tener como entrenador a Fran hace muy difícil no crecer y mejorar cada día», valora Alejandro, defensor en el eje y pivote en ataque. «Además, el equipo tiene un grupo humano increíble. Es un vestuario muy unido y eso ha hecho todo más fácil».

Fran, ex de Teucro, Frigoríficos y Octavio, lo define: «Es muy buena persona, que es lo más importante. A nivel deportivo, le queda mucho por trabajar. Es un crío». Destaca cómo maneja sus 196 centímetros y 113 kilos. «Tiene buenas cualidades, sobre todo a la hora de ganar la posición. Le falta la técnica de lanzamiento. En defensa, si te acercas, posee mucha fuerza». Resume el técnico: «Está por hacerse. No si es buena decisión que se vaya a Italia. Se verá con el tiempo».

La posibilidad trasalpina le ha llegado a través de un representante argentino. El joven, al que en breve le aguarda la EBAU y que planea estudiar Derecho en el futuro, reconoce sus dudas iniciales: «Al principio lo veía como algo imposible. Significaba irme muy lejos y a un lugar donde ni siquiera se habla mi idioma. Poco a poco me di cuenta de que era una oportunidad de ganar experiencia y empezar a hacerme un nombre».

Anticipa una Serie A «competitiva y muy exigente físicamente. Quiero competir partido a partido contra jugadores fuertes y seguir subiendo mi nivel gracias a eso», establece. «Sobre todo, espero encontrar una liga que me obligue a superarme cada día».