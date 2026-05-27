Una aduana atraviesa Galicia como esa barrera de nubes que suele aguardar en el camino boreal de la autopista. Igual que el obvio Rin separa la Europa cervecera de la vitícola, en Santiago se inicia la hegemonía del hockey sobre patines y al sur impera el balonmano. Hay valientes o soñadores, sin embargo, que desafían la tradición. El H. C. Cíes organiza en Bouzas, por vez primera, una final a cuatro autonómica: la de la liga benjamín femenina, que además se ha estrenado esta temporada. Nadie les ha dicho a estas pequeñas que la historia les había adjudicado otro papel. Ningún prejuicio las ha encadenado. Patinan libres y cimarronas al otro lado de la frontera.

Cierto que siempre han existido excepciones y matices en el reparto de este ecuador. Carballo, de donde procede el presidente federativo, Bruno López, es tierra balonmanista, por ejemplo, y el OAR Coruña ha debutado esta temporada en Honor Plata masculina. Y así también el hockey meridional intenta recuperar la ubicación que a comienzos de siglo alcanzó el Vigo Stick –en la ciudad olívica se celebraba, además, el mejor torneo del mundo–. El Traviesas, en OK Bronce masculina y OK Plata Femenina, y las mujeres del Ponteareas, en esa misma división, sostienen el orgullo sureño.

Las costumbres pesan, no obstante. Legado familiar y rutina determinan el caudal de las elecciones infantiles. Los clubes de Vigo se esfuerzan en la siembra de sus canteras. Nunca un equipo olívico había organizado, ya que campeón de la fase regular, la decisión de un título de categorías inferiores. Esta temporada supone un hito.

La liga de benjamín femenino ni siquiera existía hace un año. En niñas «se jugaba de alevín para arriba», explica Leo Torres, Tomba, fundador y alma del H. C. Cíes. La Federación Gallega consiguió reunir al fin a doce equipos, con la desigualdad geográfica esperada. El grupo sur inicial, de cinco, además de a Cíes y Traviesas, ya incluía al Ordes y a los santiagueses Raxoi y Berenguela.

Trayectoria inmaculada

Quizá lo inesperada fue el resultado. El Cíes ganó los cuatro partidos –38 goles a favor y 4 en contra–. Una superioridad que se trasladó a la fase siguiente, que reunía a los tres mejores de cada grupo. En el Oro, en el que también comparecieron Liceo, Dominicos y Oleiros, las boucenses concluyeron con diez inmaculadas victorias –72 goles a favor, 9 en contra–.

«En estas categorías es muy difícil competir con los equipos de A Coruña y Santiago, que son muy fuertes, de mucha trayectoria; los que llegan a todas las final four y se llevan todos los campeonatos», conviene Tomba. «Es una ilusión muy grande poder representar a Vigo en estas instancias».

Como líder, el Cíes ha solicitado y se le ha concedido la organización de los cruces definitivos en el Pablo Beiro. El equipo vigués se medirá al Oleiros – al que ya derrotó por 1-6 y 8-1 en los duelos previos– y el Liceo, al Dominicos. Las semifinales se disputan en la mañana del sábado, a las 10:00 y 11:15. El partido por el tercer puesto se iniciará el domingo a las 16:00 y la final, a las 17:30. «Ahora esperemos que vaya mucha gente al pabellón, que nos apoyen», anhela Tomba. «Estas niñas se lo han currado durante el año. Son unas guerreras. Vamos a tratar de hacer las cosas bien para poder quedarnos con el campeonato».

Cartel de la final four. / HC Cíes

No es la única alegría que los equipos más jóvenes le han proporcionado. Prebenjamines y alevines han participado en sus respectivos grupos Oro y el benjamín mixto, tras imponerse por 2-7 en la cancha del Berenguela, espera certificar este domingo (12:55) la clasificación para su propia final a cuatro. «Así que estamos muy contentos», resume Tomba, que destaca «el gran trabajo» de Manu Barros con los porteros y de los otros entrenadores de la base, Micho y Álvaro Barral.

Recuerda el exjugador, en cualquier caso: «Como club para nosotros son muy importantes los valores que transmitimos. Lo que más resaltamos es que los niños se tiene que divertir y jugar, saber ganar y perder y sobre todo en estos momentos, donde se logra algo muy importante, disfrutar. Si los resultados se dan, mejor».

Una preocupación empaña el panorama. Superada la parálisis de la pandemia y el exilio en La Mina, mientras el Beiro estuvo clausurado por obras, el Cíes «está creciendo un montón», pero limitado por la disponibilidad de la cancha. «Necesitamos más horas para tener calidad de entrenamiento, que a veces son con muchos niños en la pista. Sabemos que es difícil y agradecemos al Concello, pero se nos quedan cortas». Así es la vida a este lado de la frontera.