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Cinco gallegos, en la selección española que acude al Mundial

La selección española de footgolf.

La selección española de footgolf.

R. V.

Acapulco acoge de hoy al 7 de junio el FIFG Footgolf World Championship, el Mundial de esta disciplina que aplica las reglas del golf pero golpeando con el pie un balón y con adaptaciones en hoyo y recorrido. Durante la primera semana se dirimirán los campeones individuales y la segunda se dedicará a las selecciones nacionales. Son más de treinta las que compiten.

La Asociación Gallega de FootGolf aporta cinco jugadores a la selección española. A Noé Cortiñas, gran impulsor de este deporte en la comunidad, le acompañan Sito Campo, Alberto Camba y Róber López en la categoría masculina y Sila Bartomeu, en la femenina. La expedición española está compuesta por dieciocho jugadores de categoría masculina, diez de sénior y cinco de femenina.

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La selección española llegará a México pisando fuerte tras los podios logrados en el Eurofootgolf celebrado en Turquía, donde quedó segunda tanto en hombres como en mujeres.

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