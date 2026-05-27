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El Atlético Guardés afronta su gran jornada de celebración

Este jueves, despedida en A Sangriña, desfile por la villa y recepción en el Concello

Corrillo festivo del Guardés, el pasado domingo.

Corrillo festivo del Guardés, el pasado domingo. / Marta G. Brea

R. V.

El Atlético Guardésculmina este jueves los actos de celebración por la conquista de la EHF European Cup, que se iniciaron el martes con la recepción por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que incluyeron este miércoles la visita a varios patrocinadores del equipo, como PipeWorks, Tesol Group y Orpagu.

A Sangriña acogerá hoy (17:30) un acto de despedida a las jugadoras y miembros del cuerpo técnico que abandonan el club. Habrá sesión de firma de autógrafos y fotografías con el trofeo. A las 19:15 horas se iniciará un recorrido por la villa en un autobús rotulado para la ocasión. Está prevista una visita a la iglesia parroquial, donde se realizará una ofrenda floral a Juan Rodríguez. La ruta culminará en el Monumento ó Mariñeiro para regresar después al Concello, donde a las 20:30 se oficiará la recepción oficial.

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