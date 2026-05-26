Los vigueses Soto y Miguel Martínez, con las selecciones inferiores

El Club Vigo Voleibol ha iniciado la planificación de la próxima temporada en todas sus categorías y con la felicidad de nuevas convocatorias internacionales para sus canteranos. En esta ocasión dos son los jugadores llamados a disputar Campeonatos de Europa: Jorge Soto, que ha sido citado por la selección española sub 18, siendo el mas joven de la convocatoria –nació en 2010–, y Miguel Martínez Surís, que acudirá a la selección española sub 19 con 18 años recién cumplidos.

Ellos formaron parte del equipo del Vigo que se proclamó subcampeón de España júnior, cayendo sólo en la final ante el todopoderoso F.C. Barcelona. Son muchas las ofertas que están teniendo los jugadores olívicos para enrolarse en un equipo de superior categoría. La escuadra sénior ya conoce las bajas de Daniel Dezuttere y Ernesto Gómez, este último por cuestiones de estudios. Pau Mena también abandona la ciudad por motivos laborales. El club no ha realizado una oferta de renovación a Jakub Kocvara. Así que Diego Taboada tendrá que volver a reinventar el proyecto, pero empleando la cantera como principal proveedor.