La viguesa Verónica Pérez, única árbitra española en el Europeo de Grappling

Verónica Pérez Comesaña (Vigo, 1993) es la única árbitra nacional que ha sido convocada por la Federación Española de Luchas Olímpicas para participar en el Campeonato de Europa de Grappling, que se está celebrando hasta el 28 de mayo en la capital de Armenia, Ereván. La colegiada gallega tiene una amplia experiencia a nivel internacional, lo que facilita su polivalencia para arbitrar las diferentes disciplinas deportivas que abarca esta federación: luchas olímpicas, grappling,sambo....

Verónica Pérez fue una deportista consolidada en la lucha olímpica femenina y ahora continúa su carrera enfocada en el arbitraje. «Los años de experiencia como deportista facilitan entender lo que pasa sobre el tapiz cuando tienes que arbitrar en cualquier nivel. Pero se nota mucho más cuando estás en un Campeonato de Europa», afirma Ángel Amor, presidente del Colegio Gallego de Árbitros.

La próxima gran cita será a finales de mayo en Puerto Sagunto (Valencia), con la disputa de los Campeonatos de España absolutos de luchas olímpicas y los de lucha y sambo playa.