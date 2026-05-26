La potencia de Sabalenka termina con el sueño de Jéssica Bouzas en París

Jéssica Bouzas no pudo romper los pronósticos en su estreno en Roland Garros y bajo un calor sofocante. La vilagarciana, actual número 50 del mundo, se topó en la pista central parisina con Aryna Sabalenka, líder del ránking WTA y finalista de la pasada edición, que resolvió el duelo por 6-4 y 6-2 en una hora y cuarto de partido. La bielorrusa, que regresaba al escenario en el que el pasado año se quedó a las puertas de conquistar su primer Grand Slam sobre tierra batida, impuso desde el inicio un ritmo difícil de asumir para la española.

El partido nació torcido para Bouzas. Sabalenka saltó a la pista con la determinación de quien no quería conceder dudas y colocó un 4-0 de salida que parecía encaminar el primer parcial por la vía rápida. La número uno golpeó con violencia, encontró pista con facilidad y llevó casi siempre la iniciativa. Su dominio en la red, reflejado en un 11-1 en puntos ganados en esa zona durante buena parte del choque, explicaba el desequilibrio entre ambas.

Bouzas, sin embargo, se negó a abandonar el set antes de tiempo. Aprovechó un tramo de ansiedad de Sabalenka, castigada por varios errores no forzados, para meterse en el partido. Del 4-0 se pasó a un 5-4 que abrió una ventana de esperanza. La vilagarciana incluso logró arrebatar el servicio a su rival y obligó a la bielorrusa a volver a elevar el nivel cuando el parcial parecía tener un desarrollo mucho más cómodo.

Bouzas en un golpe de derecho sobre la / YOAN VALAT

Ahí apareció la jerarquía de Sabalenka. La número uno no dejó escapar su primera oportunidad para cerrar el set y lo hizo tras una doble falta de Bouzas, un detalle que terminó pesando en los momentos de mayor exigencia. El 6-4 premió a la favorita, pero también dejó constancia de la capacidad de resistencia de una Bouzas que, pese al mal arranque, había conseguido incomodar a una de las grandes candidatas al título.

El segundo set fue todavía más duro para la española. Sabalenka volvió a golpear de inicio y repitió el mismo patrón: break temprano, presión constante y un 4-0 que esta vez tuvo menos contestación. Bouzas estuvo cerca de abrir antes su casillero, pero la bielorrusa se sostuvo en los puntos largos y encontró otro break después de un juego muy trabajado, cerrado de nuevo con una doble falta de la vilagarciana.

Sabalenka se mostró muy sólida en los momentos decisivos de cada set. / YOAN VALAT

Con 5-0, Sabalenka ya tenía el partido bajo control absoluto. Bouzas logró maquillar el marcador con su servicio y consiguió después otro juego que puso el 5-2, pero la reacción llegó demasiado tarde. La número uno volvió a apretar al resto, se colocó con 15-40 y dispuso de dos bolas de partido. Falló la primera tras una subida a la red, pero en la segunda encontró el desenlace definitivo: otra doble falta de Bouzas cerró el encuentro y puso fin al sueño de la española en París.

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La derrota no empaña el mérito de Bouzas en un escenario de máxima exigencia. El sorteo la empujó directamente contra la mejor jugadora del mundo y ante una rival que llegaba con la ambición de recuperar en Roland Garros el terreno perdido en la final del pasado año frente a Coco Gauff. Sabalenka fue demasiado poderosa, especialmente cuando logró serenarse y ordenar su agresividad. Bouzas se marcha de París en primera ronda, pero después de haber dejado un tramo de orgullo competitivo en un primer set en el que llegó a discutirle el mando a la gran favorita.