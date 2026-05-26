El pabellón de Quirós acogió la clausura de las escuelas municipales

El Club San Ignacio de lucha olímpica ha realizado en el pabellón de Quirós la clausura de las escuelas municipales de Vigo que gestiona y en las que ha participado desde 1997. Sus responsables prepararon ejercicios de calentamiento, técnicas y combates, explicando al público asistente en qué consiste la lucha olímpica.

El concejal de deportes, Manel Fernández, ha felicitado al club por su trayectoria este año. Sus luchadores quedaron campeones gallegos sénior, subcampeones gallegos U13, subcampeones gallegos U20 y subcampeones gallegos de liga base (6 a 12 años). A nivel nacional, Saúl quedó campeón de España y Moisés, subcampeón, con medallas de bronce para Leonardo, Angello, Breixo y Oleksandr.