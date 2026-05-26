Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asientos de Forvia para StellantisIago AspasZapateroTransferencia AP-9PAU GaliciaEl secreto del MundialFuerzas Armadas Vigo
instagramlinkedin

Automovilismo

Abierta la inscripción en el 59º Rallye Recalvi Rías Baixas

La escudería ha iniciado una campaña de captación de colaboradores

Una edición anterior del Rallye Rias Baixas.

Una edición anterior del Rallye Rias Baixas. / PABLO H. GAMARRA

R. V.

A poco más de un mes para la celebración de la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas, la cita viguesa del Súpercampeonato de España de Rallyes (S-CER) abre su plazo de inscripción. Además de los habituales del S-CER o los muchos equipos locales que siempre guardan la fecha del Rías Baixas como obligatoria, habrá que contar con los participantes de las copas Renault Clio Trophy Spain, Sandero Eco Cup, Copa Hyundai i20N Rallye, así como las formadas por la marca del león: Desafío Peugeot y Peugeot Rally Cup Ibérica. La organización lleva adelante una campaña para la captación de colaboradores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
  3. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  4. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  5. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  6. Teniente coronel Costas y capitán Mesías, dos vigueses en el Ejército de Tierra
  7. Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
  8. Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes

La Guardia Civil reconstruye en el puerto de Domaio la muerte de Fadoua Akkar, con la presencia del acusado por presunto homocidio

La Guardia Civil reconstruye en el puerto de Domaio la muerte de Fadoua Akkar, con la presencia del acusado por presunto homocidio

Luisa Sánchez recibe en Vigo ao Muévete Club Studio

Luisa Sánchez recibe en Vigo ao Muévete Club Studio

El pabellón de Quirós acogió la clausura de las escuelas municipales

El pabellón de Quirós acogió la clausura de las escuelas municipales

La cofradía de O Grove pide más ayudas para nuevos cursos

Guia para no perderse con las negociaciones EEUU-Irán: esto es lo que esperan los expertos en acuerdos de paz

Guia para no perderse con las negociaciones EEUU-Irán: esto es lo que esperan los expertos en acuerdos de paz

La viguesa Verónica Pérez, única árbitra española en el Europeo de Grappling

La viguesa Verónica Pérez, única árbitra española en el Europeo de Grappling

Jóvenes y unidos: así es la tripulación del buque 'Blas de Lezo' amarrado en Vigo

Jóvenes y unidos: así es la tripulación del buque 'Blas de Lezo' amarrado en Vigo

Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago

Julio Suárez, campeón gallego de partidas relámpago
Tracking Pixel Contents