Abierta la inscripción en el 59º Rallye Recalvi Rías Baixas

A poco más de un mes para la celebración de la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas, la cita viguesa del Súpercampeonato de España de Rallyes (S-CER) abre su plazo de inscripción. Además de los habituales del S-CER o los muchos equipos locales que siempre guardan la fecha del Rías Baixas como obligatoria, habrá que contar con los participantes de las copas Renault Clio Trophy Spain, Sandero Eco Cup, Copa Hyundai i20N Rallye, así como las formadas por la marca del león: Desafío Peugeot y Peugeot Rally Cup Ibérica. La organización lleva adelante una campaña para la captación de colaboradores.