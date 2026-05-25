El Tifón Muebles Novobasket asciende a Tercera FEB

El baloncesto masculino vigués vuelve a tener presencia en categoría nacional tras el ascenso del Tifón Muebles Novobasket. Los colegiales llegaban a esta fase de ascenso tras ocupar la cuarta posición en la segunda fase del campeonato, con un balance de siete victorias y siete derrotas.

Llegaba a Coruña, escenario de la fase, con un duro enfrentamiento en semifinales. El USC Obradoiro solamente había perdido tres partidos en la fase, por lo que se presentaba como un duro rival. Además, el partido cobraba una importancia vital, ya que el campeón de La Rioja renunciaba al ascenso y la Federación le otorgaba la plaza a Galicia, con lo que los dos finalistas de la fase ascenderían de categoría.

El partido ante los santiagueses fue igualado. Los vigueses tenían que doblar esfuerzos por la baja de Ousmane, logrando llegar al tiempo de descanso con tres puntos de ventaja, 41-43.

Tras el paso por los vestuarios, el Tifón Muebles Novobasket fue un equipo mucho más intenso en defensa, consiguiendo ampliar su ventaja. Un colchón que le permitió aguantar el tiró final santiagués, llegando al final del partido con un 68-74 para los vigueses, que certificaban su ascenso de categoría.

Ayer se medían al Ensino, que se deshizo del Maristas por 57-71. Comenzó el partido igualado, con alternativas en el marcador, pero sin un claro dominador.

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Una vez más, el equipo vigués mostró su mejor imagen y gracias a una buena defensa consiguió ampliar su ventaja en el marcador hasta el 76-64 final. Una gran fase y una mejor noticia para el baloncesto masculino vigués.