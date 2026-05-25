Seabra: «No podíamos desperdiciar esta segunda oportunidad en Europa»

Ana Seabra cierra su ciclo en el Mecalia con el título que había acariciado en la final europea de 2023, en la reciente Copa de la Reina, en la Liga de 2025 cuya fase regular conquistó... «No consigo definir el sentimiento que tengo ahora. Pero estoy muy contenta», expresa la entrenadora, tan rigurosa siempre en apariencia, tan austera en su expresión, pero conteniéndose a duras penas.

Reconoce Seabra que lo sucedido en 2023, cuando en Antalya (33-20) se les desmoronó la ventaja de la ida (23-17), era una herida que necesitaban cicatrizar. «Aquella primera oportunidad nos había dejado un sabor agridulce. No podíamos desperdiciar la segunda. El equipo estaba con muchas ganas de hacerlo bien».

El recuerdo sirvió como advertencia contra cualquier confianza por el 20-24 de Michlaovce. «En el balonmano cuatro goles no significan gran cosa. Teníamos que hacer un partido muy serio, pero disfrutando. No había demasiadas cosas que cambiar Había que confiar en el trabajo».

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«Como jugadora gané muchos títulos, pero como entrenadora, al segundo año de dirigir en la liga portuguesa, me vine acá. Era una oportunidad que quería aprovechar. Creo que lo he conseguido», celebra Seabra; la mejor jugadora de la historia Portugal y ahora la primera entrenadora lusa que logra un título europeo. «Espero que sea una inspiración para más mujeres; que piensen que pueden, que deben lograr sus sueños».