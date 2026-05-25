Remo Boiro y Mecos de O Grove logran dos títulos nacionales

Dos títulos de Campeones de España para los clubes Remo Boiro y Mecos de O Grove, con una magnífica actuación de la escuadra gallega en el LXXIX Campeonato de España de Trainerillas que finalizó ayer por la mañana en aguas de Castro Urdiales, con la jornada de las finales de honor y consolación. Además, los atletas autonómicos se adjudicaron también dos medallas de plata, Cabana-Ferrol y Cabo de Cruz y una de bronce Chapela-Wofco. Un palmarés soberano: dos Banderas de Honor, dos medallas de plata y una de bronce.

De extraordinaria hay que señalar la actuación del cuadro femenino del Club Remo Boiro en la categoría cadete, que se hizo el dueño de la pista desde las series clasificatorias. No hubo quién pudiera restar la soberbia actuación de las chicas del Club Remo Boiro, Campeonas arrolladoras en Cadete Femenino: 7.48:50 fue su marca, único en bajar de 8 minutos: Lucía García, Paula Lorenzo, Julia Fernández, Julia Rivas Armental (un apellido que me trae hermosos recuerdos personales de mi infancia boirense), Julia Muñiz, Lola Vázquez y Andrea Sayáns, patrona, dejaron 12 segundos por delante de las vascas de Isuntza, plata y Mundaka, bronce. Luego Puebla cuarta y Samertolaméu-Oversea, quinta.

El Club Remo Mecos de O Grove fue el otro campeón con genio y garra hasta la última palada en Cadete Masculino. Los chicos de Mecos gran campeón con Marcos Cores, Mateo González, Javier Egea, Aitor Míguez, José Carlos Caneda, Breogán Villanueva y Eidan Poza, timonel se impusieron como soberanos campeones y ondearon junto con Boiro las Banderas de Honor de grandes campeones de España.

En segunda posición en esta misma categoría se clasificó el club Cabana-Ferrol a tres segundos de los grovenses, proclamándose subcampeones y conquistando una bien merecida medalla de plata, Lucas, Adrián, Alvaro, Alejandro, Mateo, Diego y Asier timonel, lo hicieron posible con su potencia y buen hacer. dejando por la popa a los cántabros, Actividades Náuticas y Astillero.

En la final de honor de juvenil femenino no hubo representación de Galicia y los equipos de Chapela-Wofco, Vila de Cangas y Remo Puebla clasificaron por este orden en la final B.

La tripulación de Cabo de Cruz fue medalla de plata en juvenil masculino con un admirable rendimiento a un barco de Astillero campeón.

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En absoluto femenino no hubo medallas, pero Tirán-Pereira estuvo en la final clasificándose en cuarta posición. Mientras Amegrove y Chapela-Wofco eran primero y segundo en la final B.