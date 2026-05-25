Un presente festivo y un futuro con incertidumbres

El presidente del Atlético Guardés, Jesús López, paladea el entusiasmo que se le arremolina. «Esto es increíble y que haya sido Ana, a la que tengo mucho cariño, supone un hecho histórico en el club y en el balonmano gallego. Estoy superorgulloso de estas chicas y de este pueblo. Se lo merecen».

López exclama: «Lo que cuenta es el camino. Llevamos catorce años todos juntos. Esto es muy importante. Espero que los políticos miren lo que hay aquí y que nos ayuden, porque nos hace falta».

Una mención necesaria, incluso en este día de fiesta, ante las incertidumbres del futuro: «Yo no quiero que desaparezca esto pero es complicado. Hace falta mucho dinero y mucho trabajo. Somos cuatro locos del balonmano. Necesitamos la ayuda de los padres de la base, de los empresarios de la provincia y de los políticos, de la Xunta, la Deputación y nuestro Concello».

«Lo que hemos vivido aquí no se puede contar. Me acuerdo de mucha gente que ha estado durante estos catorce años y que ya no está en la junta directiva, como Eliseo y Juan Rodríguez, que fue presidente», menciona. «Es un orgullo representar a este club».

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Se equilibra así entre los sueños y la realidad, en ese justa umbría que esta vez los ha unido: «Nos queda la espina de la Copa de la Reina, a cuya final hemos llegado dos veces. Espero que el próximo año se puede dar a esta afición también este trofeo», anhela. «No lo puedo asegurar. La ilusión de la directiva es que vuelva a haber un equipo competitivo. Haremos lo que podamos con nuestros pequeños recursos. Más o menos con la plantilla cerrada, creo que tendremos un equipo bonito para luchar. Lo único que pido es más ayuda».