Félix Mojón, nuevo entrenador del Valinox Novás

Félix Mojón es el nuevo entrenador del Valinox Novás. El técnico gallego viene de conseguir el ascenso a División de Honor Plata con el Zamora, precisamente ante el Valinox Novás en O Rosal. Después de la salida de Guillermo Artime, el club rosaleiro apuesta por un perfil experimentado y conocedor de la categoría. «Encaja en lo que buscamos: una persona que conozca el club y domine la competición», explica Andrés Senra, presidente de la entidad.

Félix Mojón es un preparador exigente, que cuenta con una amplia experiencia en el balonmano gallego y en Primera Nacional tras haber pasado por equipos como Carballal o Cañiza. «Además de eso, nos hemos decantado por la ilusión que transmitía por ser nuestro entrenador», finaliza Andrés Senra.

Pedro Teles, por otra parte, dejará de ser jugador del Valinox Novás. Así lo ha anunciado la entidad en sus redes sociales. El brasileño, que llegó hace un año y medio procedente de Taubaté, finaliza su etapa en O Rosal. «Comienzo agradeciendo al club la oportunidad y lo evalúo como un gran paso en mi carrera, donde pude aprender mucho y evolucionar», señala el brasileño.

La experiencia fuera de su país «ha sido mucho mejor de lo que imaginaba. Desde el primer día todos me recibieron bien y me hicieron sentir como en casa», explica Teles. El brasileño no se olvida de la afición del Valinox Novás, a la que le dedicó unas palabras. «Sobre la gente de O Rosal, solamente gracias», concluye.