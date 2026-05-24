Vigo, el mejor "estadio" de la vela

Tras cuatro días en la ciudad, la flota de la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec se despidió de Vigo con un espestáculo acorde con la importancia de la competición. Un día imponente en lo climatológico al que solo le faltó un poco más de viento para que los veleros explotasen toda su velocidad. Cientos de embarcaciones de espectadores acompañaron a la flota durante la salida, ofreciendo una espectacular imagen de la ría de Vigo como escenario de la vela oceánica internacional.

Los veleros, en las maniobras iniciales. / José Lores

El inicio oficial de la segunda etapa se dio puntualmente a las 16:00 horas, con la línea de salida situada frente a Punta Lagoa y un viento térmico del suroeste de unos 10 nudos de intensidad, unas buenas condiciones para permitir a la flota abandonar la ría de Vigo navegando en ceñida. Tras dejar atrás el muelle de Trasatlánticos, la flota puso rumbo hacia la península del Morrazo y a continuación el paso obligatorio situado a la altura de la isla de Toralla. Desde allí, los participantes se dirigieron hacia la boca norte de la ría, abandonándola entre Cabo Home y la isla norte de Cíes, Monteagudo, iniciando ya el recorrido en mar abierto rumbo a Finisterre.

Dos barcos, en mitad de una maniobra en la ría. / José Lores

La salida fue retransmitida en directo tanto en Francia como en Galicia. En el país galo pudo seguirse a través de los canales oficiales de la regata, Le Télégramme, Ouest-France, Figaro TV y Tébéo/Tébésud, mientras que en Galicia fue emitida en directo por la Televisión de Galicia.

Espectacular salida con Vigo al fondo. / María Muíña

El director de regata, Yann Chateau, destacó la complejidad táctica del recorrido durante las primeras horas de navegación: “Desde la primera noche los regatistas tendrán que gestionar no solo los modelos meteorológicos clásicos, sino también los efectos del relieve de la costa española y los fenómenos térmicos diurnos y nocturnos. Creemos que la flota podría estirarse más que en la primera etapa y que habrá más opciones estratégicas y diferencias entre los participantes”. Los regatistas fueron despedidos en el puerto por las autoridades encabezadas por Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

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Concluyen así cuatro días en los que Vigo volvió a convertirse en epicentro de la vela oceánica internacional, con una intensa programación de actividades abiertas al público, conciertos, gastronomía y ambiente náutico en el village de Portocultura.