Vigo despide a sus solitarios

Llega la hora del adiós, o del hasta luego...también de los buenos deseos para la travesía que les espera en los próximos días. Vigo despide hoy a los más de cuarenta veleros que forman parte de La Solitaire du Figaro Paprec, cuya segunda etapa arranca hoy desde la ciudad y llevará a la flota rumbo a Pornichet, en la costa atlántica francesa.

A partir de las 13:30 horas comenzará la despedida de los más de 40 barcos participantes desde la dársena de Portocultura, mientras que la salida oficial en el agua está prevista para las 16:00 horas. Un día en el que se junta el espectáculo deportivo con las emociones. La jornada arrancará con la salida progresiva de la flota desde la dársena de Portocultura, en el puerto vigués, en una maniobra que volverá a llenar la ría de embarcaciones y aficionados despidiendo de cerca a los regatistas. Entre las 15:00 y las 17:30 horas permanecerá activada la zona de exclusión marítima para garantizar la seguridad del dispositivo de salida y en un tramo importante de la ría estará prohibida la navegación para no perturbar el protocolo de salida. A las 15:45 horas comenzará la retransmisión televisiva en directo a través de la TVG2 de la Televisión de Galicia, cuya señal será distribuida también en Francia.

Mapa de la cita. / Cedido

Con las previsiones meteorológicas actuales, la flota tomará la salida desde las inmediaciones de Punta Lagoa, poniendo rumbo suroeste hacia el espigón exterior del Real Club Náutico de Vigo y el muelle de Transatlánticos antes de iniciar la transición hacia el faro de Borneira. Posteriormente, los participantes navegarán hacia la boca norte de la ría para luego poner rumbo libre hacia Pornichet, destino final de esta segunda etapa de cerca de 450 millas náuticas y cuya duración estimada ronda los cuatro días.

Posibles recorridos

“Llevamos varios días estudiando los posibles recorridos de salida de la ría”, explica Jano Martín, asesor local de la dirección de regata. “La alerta amarilla y las fuertes tormentas anunciadas entre la noche del sábado y la mañana del domingo provocarán una situación meteorológica inestable en la ría de Vigo. Eso nos ha llevado a tener que simplificar un poco el recorrido dentro de la ría y así asegurar que la flota pueda poner rumbo a Francia el domingo por la tarde”. “Es importante recordar a los espectadores que se mantengan fuera de la zona de exclusión, ya que será una salida con rumbo de ceñida y los barcos harán muchas viradas en el área de excusión”, subraya Martín.

Por su parte, el director de regata Yann Chateau se reafirma en esa inestabilidad y añade: “Esperamos una pequeña corriente térmica orientada hacia el oeste, presente en bastantes modelos meteorológicos. También es muy probable que nos encontremos con pequeñas células tormentosas que podrían alterar el viento. Si todo va bien, saldremos desde el fondo de la ría a la hora programada. El recorrido costero interior hasta la salida de la ría debería durar en torno a hora y media, donde los patrones navegarán de ceñida, contra el viento. Todo apunta a que el espectáculo podría ser, como el año pasado, magnífico”, apostilla el francés.

Entrega de trofeos

La jornada del sábado comenzó con la entrega oficial de premios de la primera etapa entre Perros-Guirec y Vigo, celebrada en el Village de Portocultura con la presencia de autoridades, organización, regatistas y público en general. Además del podio de etapa, durante el acto se entregaron reconocimientos especiales al mejor patrón debutante y otros galardones vinculados a la competición. La ceremonia contó con la presencia, entre otras autoridades y representantes institucionales, de Marta Villaverde, conselleira do Mar de la Xunta de Galicia; Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo; Alicia Gil, directora de compras, marketing y comunicación de Paprec; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio.

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El Village de La Solitaire du Figaro Paprec en Vigo continuará abierto durante toda la jornada con actividades gratuitas para todos los públicos, food trucks y talleres infantiles, entre ellos el de llaveros marineros. Ayer se celebraron diversas actividades que terminaron con un concierto de Los Lunes al Sol. Hoy también habrá actividad durante toda la jornada.