Ciclismo
Sigue en directo la etapa 15 del Giro de Italia: Voghera - Milán
EFE
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas