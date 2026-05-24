El Mecalia Guardés levanta su primer título europeo

El Mecalia Atlético Guardés ya conoce la gloria europea. Las de Ana Seabra completaron este domingo su gesta en una Sangriña a reventar con más de 1.200 asistentes, llevándose la final de la EHF European Cup tras imponerse al Michalovce por un tanteo de 29-24. Los cuatro goles de renta de la ida se convirtieron en nueve sumando los cinco fruto de un segundo asalto de marcado acento guardés, donde destacó una defensa excelsa y un ataque repartido entre todas las jugadoras. Los cuatro goles de Hauptman y Sancha lideraron la contiende, Ania Ramos fue MVP y Balzinc y Mínguez fueron determinantes bajo palos uan vez más.

Segundo título del Mecalia Guardés en su historia después de aquella Liga conquistada en 2017. Nueve años después el equipo amplía su palmarés al convertirse en el primer equipo gallego que se apunta un triunfo en el valonmano internacional. Llamaron a la puerta hace dos temporadas en Turquía, pero esta vez consiguieron el gran objetivo. Después de la amargura de verse fuera de las semifinales de Liga, la compensación ha llegado con esta victoria indiscutible ante las eslovacas que no fueron capaces de oponer resistencia.

El Michalovce solo logró estar por delante en una ocasión, y por la mínima, sin amenazar en ningún momento con arrebatar al Guardés la renta de la ida. El encuentro fue toda una exhibición de las anfitrionas tanto en defensa como en ataque. El potencial goleador se repartió entre casi todas las jugadoras, con Blazka y Sancha liderando con 4 goles cada una, mientras que Balzinc y Mínguez fueron fundamentales en defensa.

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La fiesta se desató por completo en A Sangriña que vivió sin duda una de las grandes tardes de su historia con esta victoria y con el ambiente que rodeó este partido desde muchas horas del comienzo del partido.