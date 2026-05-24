VILLARREAL 5-1 ATLÉTICO
El Atlético despide la liga encajando una goleada frente al Villarreal
El 'Submarino Amarillo' fue letal en ataque y sentenció el partido ante un Atlético de Madrid que no encontró respuesta defensiva
EP
El Villarreal goleó (5-1) al Atlético de Madrid este domingo en el último partido de la última jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, el adiós a una temporada histórica para el 'Submarino' con el tercer puesto gracias a un juego vertical y efectivo en La Cerámica.
El equipo de Marcelino García Toral regaló una exhibición ofensiva a su afición en el broche a su temporada para atar el podio liguero, en juego ante un Atlético que no estuvo fino en defensa y se llevó un correctivo ya al descanso (4-1). Un adiós al propio técnico asturiano, a Dani Parejo y Alfonso Pedraza, protagonistas todos por ganarle la partida a uno de los grandes.
Los de Diego Pablo Simeone completaron una temporada que no recordarán, derrotados en la final de Copa y eliminados en semifinales de la Champions. Los del 'Cholo' parecían hacerse con el control en el regreso de Álex Baena a la que fue su casa, y también con la movilidad de sus jugadores arriba, cuando el Villarreal, que ya había asomado con peligro, pilló la espalda de los laterales para empezar a encarrilar el encuentro.
Pépé se plantó ante Juan Musso y forzó el penalti del meta rojiblanco que convirtió Dani Parejo, marcando el madrileño en su despedida, y cinco minutos después, Pedraza le ganó la partida a Marcos Llorente, caño incluido, para meter el balón al área que supuso el 2-0 de Ayoze Pérez. El Atlético vio la obligación de ir algo arriba, pero descuidó más si cabe la retaguardia.
Georges Mikautadze, en una buena acción de su compañero canario, firmó el tercero. Aunque el Atleti recortó por medio de Marc Pubill en un saque de esquina, aún sumó uno más el 'Submarino' antes del descanso (4-1) en otro regalo defensivo de los colchoneros. El 'Cholo' metió tres cambios pero la sangría no paró, con el quinto de los locales y el doblete de un Ayoze sin marca para mojar de nuevo.
Para los de Marcelino, la manita fue suficiente para merecer el podio, ya con mucho canterano de los dos equipos sobre el césped, y la afición celebró la temporada con el lunar de la Champions y la Copa. Los cambios de Parejo y Pedraza saltaron las lágrimas, mientras el Atlético reclamaba un penalti que no llegó. Alexander Sorloth, quien entró al descanso, y Mikautadze tuvieron las últimas, pero la Liga, para ambos equipos y para todos, terminó en ese 5-1.
FICHA TÉCNICA
ALINEACIONES:
VILLARREAL: Arnau Tenas; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Pedraza (Cardona, min.67); Pépé, Gueye (Costa, min.75), Parejo (Diatta, min.66), Moleiro, Ayoze (Cabanes, min.75) y Mikautadze (Maciá, min.89).
ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill (Ruggeri, descanso), Lenglet, Hancko (Puric, descanso); Vargas, Koke, Giuliano (Sorloth, descanso), Álex Baena (Morcillo, min.61), Lookman (Boñar, min.61) y Griezmann.
GOLES:
1 - 0, min.30, Parejo (penalti); 2 - 0, min.34, Ayoze; 3 - 0, min.40, Mikautadze; 3 - 1, min.43, Pubill; 4 - 1, min.45, Gueye; 5 - 1, min.54, Ayoze.
ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C.Riojano). Amonestó a Giuliano Simeone (min.27) en el Atlético
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»
- El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas