Ascenso del Seis do Nadal

27. PLANCIBER SEIS DO NADAL: Raquel Taboada, Cynthia Bello (5), Carla Hernández (1), Laura González, Marta Matamala (3), Aroa Gardón (1), Valery Pimentel (1), Ana Benavides, Laura Vázquez, Vania Pijuán (2), Carla Caride (5), Valentina Estada, Ainoa da Rocha (2), María Montero (5), Ana Rodríguez, Estela Misa (2). 16. BASE BM GUADALAJARA: Natalia Hernández, Ana Sanz, María Sierra, Carla Vega, María Sanz, Silvia Ausas (2), Lucía Suárez (1), Sara Sebastián (7), Lidia Palancar, Malena Chicharro, Alexandra Poblete, Tessa Casas (3), Irene Portillo, Nerea Domínguez (3). ÁRBITROS: Isabel Campo y Marta Rodríguez. Excluyeron dos minutos a Marta Matamala por el Seis, y a Sara Sebastián (2) y Lidia Palancar, por el Guadalajara. PARCIALES: 3-2, 5-2, 8-3, 9-4, 12-5, 16-7 (descanso), 18-9, 20-13, 23-14, 24-15, 26-16, 27-16 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 3 del sector A de ascenso a la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Pavillón Municipal de Coia. Gran ambiente en la grada.

El Planciber Seis do Nadal logró el ascenso a División de Honor Plata Femenina, en un sector en el que fue creciendo en juego y en confianza a medida que avanzaba, para finalizar con un partido redondo contra el BM Guadalajara, que nada pudo hacer frente al terremoto vigués.

El conjunto local salió muy concentrado desde el inicio, defendiendo muy bien y corriendo a la contra, para lograr goles rápidos y fáciles. Y todo funcionó a la perfección. Enseguida se abrieron distancias (8-3, min. 15), para llegar al descanso con un contundente 16-7, que mostraba la gran defensa local. A priori, el partido estaba decidido, pero quedaban por delante otros 30 minutos que el Seis afrontó con la máxima seriedad, para evitar sustos innecesarios, Así, jugaron con cabeza, gestionando muy bien el partido y sin sufrir en ningún momento. Al final, 27-16 en el marcador y fiesta en la grada para celebrar un ascenso muy merecido para un grupo que ha hecho historia.

Las jugadoras celebran la victoria de ayer. / José Lores

En la temporada 24/25, el Seis estaba en la segunda autonómica gallega, donde se proclamó campeón y logró el ascenso a Primera Autonómica. En la campaña 25/26 nuevo título, nuevo ascenso y la opción de luchar por una competición nacional, División de Honor Plata. Así, el club hizo el esfuerzo de pedir la organización y el equipo respondió con una actuación casi perfecta.

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El técnico Miguel Sánchez mostraba ayer su satisfacción por el partido y por el sector «estamos muy felices por haber conseguido en dos años el ascenso a Plata».