El Mecalia Guardés, a 60 minutos de la gloria europea

El Mecalia Atlético Guardés está a 60 minutos de la gloria europea. Las de Ana Seabra reciben este domingo (19.00 horas), en su último duelo de la temporada, al MSK Iuventa Michalovce eslovaco para disputar el partido decisivo de la final por el título de la EHF European Cup. Sin duda, la cita del año, en la que la afición de una A Sangriña dedicada buscará hacer valer los cuatro goles de ventaja con los que las suyas llegan del primer encuentro en Michalovce. Por lo demás, de nuevo vuelven a estar disponibles las 16 jugadoras de la plantilla, que lo darán todo por coronar de la mejor manera posible una semana histórica para A Guarda.

El Guardés llega con prudencia, pero sobre todo, con muchísima ilusión. Pase lo que pase este domingo, el hito de jugar una segunda final europea histórica en casa será conquistado y el mejor cierre posible para una temporada para enmarcar. Y las opciones pintan mejor que nunca para un equipo miñoto que fue capaz de dominar el primer asalto en Eslovaquia la semana pasada (20-24), pero si algo han aprendido las guardesas de su anterior incursión en la aventura por este título, es que no pueden confiarse por muy alta que sea la renta. Esta vez, a diferencia de hace tres años en Turquía, será el pabellón de A Sangriña quien decida el campeón, y la grada hará todo lo posible porque esos 60 minutos se hagan muy largos para las eslavas.

Una acción del partido de ida. / Marek Findrik

La preparación, a pesar de lo anómalo de la cita, ha sido la habitual. Lo único que ha cambiado ha sido primar el descanso, evitando aumentar los efectos del marcado peso que supone ya el kilometraje acumulado de toda la temporada. Así, tras las cerca de 30 horas de viaje de ida y vuelta a Michalovce, las de Ana Seabra han descansado hasta este miércoles, cuando retomaron los últimos entrenamientos y sesiones de gimnasio para preparar este duelo determinante. De nuevo, las 16 jugadoras estarán disponibles, con Cristina Cifuentes pendiente de debutar tras su alta médica. Las rotaciones serán fundamentales para dar oxígeno ante un rival que en la ida demostró en varias ocasiones su capacidad de obligar a correr y de modificar el ritmo del partido a su gusto.

Los peligros del rival

La mayor dificultad, como no podía ser de otra manera, es la certeza de que al otro lado habrá un rival con la misma ambición y en situación muy similar. Al Michalovce ya se le escapó el trofeo hace dos años precisamente ante un conjunto español, el Atticgo BM Elche, y el domingo querrá evitar a toda costa repetir la faena. Para ello tomará mano de sus principales activos la pasada semana, como las goleadoras Aline Bieger, Barbora Sabobová o Martina Popovcová, destacando en el lanzamiento exterior y en los siete metros; así como la calidad de su guardameta Barbora Jakubíková, que superó el 50% en sus minutos sobre el Chemkostav Arena.

Para la ocasión, el Club tiene preparado toda una serie de actividades en el entorno de A Sangriña que comienzan este mismo viernes con motivo del Sector Nacional que también juegan las cadetes este fin de semana. El domingo, en concreto, habrá hinchables todo el día en los aledaños del pabellón, y por la tarde la DJ Lara amenizará la espera desde las 17.00 horas. Media hora después, la peña O Inferno hará el recibimiento con honores a las jugadoras, y desde entonces será cuestión de esperar a que el tiempo pase para llegar a esos 60 minutos que separan a toda A Guarda de cumplir el sueño de alcanzar, por fin, la gloria europea.

"Un nuevo capítulo en la historia del club”

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra cree que esta final es “un partido que muchos ni siquiera soñaban que pudiera volver a suceder, por lo que tenemos que afrontar la realidad con mucho respeto y ambición”. Presente en la anterior lucha por el título europeo en 2023, Seabra sabe de la importancia de esta oportunidad e insiste en ello: “Sabemos que es una oportunidad más para que todos podamos escribir un nuevo capítulo en la historia del Club”, indica, lo que le hace estar segura de que “todos hemos dado lo mejor de nosotros esta semana con trabajo, humildad y mucho respeto”.

Y como la técnica ya sabe lo que es ver cómo este título se escapa de las manos cuando parecía atado, incide una vez más en la necesidad de mantener el respeto para afrontar esta final “contra un Michalovce que sabemos que tiene mucha calidad y que luchará hasta el final”.

Hauptman intenta batir a la portera local. / Marek Findrik

Emoción, físico, cabeza

La capitana del Guardés, María Sancha, cree que el duelo de este domingo va a ser “muy duro”, tanto por todo lo que implica como por el momento del año en el que llega. “No podemos dejar que lo emocional y lo físico estén por encima de nuestra cabeza”, explica la palentina, llamando a las suyas a “controlar muy bien el tiempo y ser más equipo que nunca”.

Por lo demás, para Sancha, quien también vivió la anterior final contra el Konyaalti, la ocasión es más que ilusionante. “Creo que esto es ponerle la guinda al pastel de la temporada, jugando una final”, indica, y además, en su casa, ante una A Sangriña que “solo esperamos que esté a reventar” para “hacer un verdadero infierno de nuestra pista”.