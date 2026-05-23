El Elche celebra la permanencia y el Girona cae a Segunda

El Girona consumó este sábado su descenso a LaLiga Hypermotion al no pasar del empate en casa contra el Elche (1-1), que celebró la permanencia sobre el césped de Montilivi.

El equipo de Míchel Sánchez, solo dos años después de la histórica tercera posición y la clasificación para la Liga de Campeones, cae a Segunda después de encadenar ocho partidos sin ganar, con un pésimo balance de cuatro puntos de 24 posibles que le ha condenado.

Los rojiblancos tenían un colchón de ocho puntos al final de la jornada 30, pero han sido el peor equipo del campeonato en el tramo decisivo y cierran el curso entre lágrimas, como penúltimos clasificados.

El Elche se adelantó en la primera mitad por obra de Álvaro Rodríguez y al final incluso podía permitirse la derrota para salvarse por los demás resultados.

El Girona estaba obligado a ganar para lograr la permanencia y saltó al césped con ambición e intensidad, pero pronto se topó con su realidad: la falta de pólvora. No hallaba agujeros en la espalda de la defensa rival, muy bien plantada, y el Elche jugaba tranquilo porque los locales no transmitían ninguna sensación de peligro.

Los visitantes incluso enlazaron tramos de dominio porque el Girona no inquietaba y conquistaron media salvación en el minuto 39, con el séptimo gol de la temporada de Álvaro.

El gol de Álvaro heló Montilivi

Recibió el balón dentro del área tras un saque de falta, se giró ante la tibia oposición de Arnau Martínez y Vitor Reis y batió a Paulo Gazzaniga con un fuerte disparo a la escuadra. El 0-1 heló Montilivi y la situación pudo ser incluso peor porque acto seguido Álvaro recuperó la pelota tras un error de David López y Vitor Reis y remató al lateral de la red cuando el estadio ya se temía la sentencia.

Los rojiblancos no inquietaron hasta el añadido de la primera parte, con un tiro de Bryan Gil desde la frontal: un triste y gráfico balance para un equipo en caída libre. La primera llegada después del descanso también fue visitante, pero el guión cambió por completo en el minuto 48 con un tanto que insufló aire y esperanza al Girona.

Arnau recogió el rechace de Matías Dituro a un disparo de falta de Azzedine Ounahi y desató la alegría en Montilivi. El Girona necesitaba otro gol, pero quedaba un mundo por delante.

La tuvo Germán Valera

Antes de la hora de partido Míchel recurrió a Hugo Rincón, Fran Beltrán y a Cristhian Stuani para perseguir el gol de la salvación, pero estuvo a punto de marcar el Elche.

Germán Valera se plantó en el área en una transición, pero su chut desde el vértice se fue desviado. Poco después llegó el gol del Betis: si marcaba el Girona se salvaban los dos equipos de Montilivi.

Los locales rozaron el 2-1 por mediación de Stuani, Fran Beltrán y sobre todo con un potente chut de Thomas Lemar desde la frontal que hizo temblar el travesaño, pero una noche más les faltó gol: su gran problema.

El Girona cerró así su regreso a la categoría de plata en una segunda temporada seguido para olvidar, dos años después de alcanzar la Liga de Campeones, y el Elche volvió a celebrar sobre el verde de Montilivi, seis años después de lograr ese ascenso a Primera con un gol de Pere Milla en el minuto 96.

Ficha técnica

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 46), Vitor Reis, David López (Lemar), Àlex Moreno; Witsel (Fran Beltrán, min. 46), Iván Martín; Bryan (Stuani, min. 46), Ounahi, Joel Roca (Echeverri, min. 67); y Tsygankov.

1 - Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré (John Chetauya, min. 46), Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas; Tete Morente, Febas (Héctor Fort, min. 84), Marc Aguado, Gonzalo Villar (Pedrosa, min. 75), Germán Valera (Petrot, min. 90); y Álvaro (André da Silva, min. 75).

Goles: 0-1, min. 39: Álvaro. 1-1, min. 48: Arnau.

Árbitro: Alejandro José Hernández (comité canario). Amonestó a los locales Bryan Gil (min. 45+2), Vitor Reis (min. 60), Echeverri (min. 83) y Lemar (min. 85) y a los visitantes Buba Sangaré (min. 7), Affengruber (min. 47), Germán Valera (min. 85) y Marc Aguado (min. 85).

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Incidencias: Partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.018 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.