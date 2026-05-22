A Volta ás Cíes larga amarras desde el Liceo de Bouzas

La Volta ás Cíes largará amarras este sábado desde los pantalanes del Liceo Marítimo de Bouzas, con una treintena de veleros que ya han confirmado su participación en las tres principales categorías como son Solitarios, A Dos y ORC, pudiendo llegar a ser cerca de medio centenar al incorporarse al evento la flota de Concentración Náutica.

Entre los inscritos figuran el Magical, de Julio Rodríguez, del Real Club Náutico de Vigo, vencedor en 2025 en ORC; el Ziralla Primero, de Ramón Barreiro, del Real Club Náutico de Sanxenxo; el Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona; el Balea Dous, de Luís María Pérez, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas; el Monterrei, de Daniel Barros, del Real Club Náutico Portosín, vencedor de la Toubes haces escasos días; el Bon III, de Víctor Carrión y Ana Sardiña, del Club Náutico Punta Lagoa, que se llevaron la edición del pasado año en A Dos y el Trofeo Xoan Ramón Carballo Alvite; así como el Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure; yel Bonaventure, de José Luís Ríos, ambos también del Real vigués; o el Vértigo Sailing, de Alfonso Crespo y Alejandro Busto, del Liceo Marítimo de Bouzas, entre muchos otros, en los que también estarán en la línea de salida el Smaku, de Alfonso Rodríguez, del Liceo; y el Alaska, de Federico Enguix, del Rodeira.

Bon III, en el Cabalo de Cíes. / Juan Caballero

La Volta ás Cíes cumple 20 años de travesía, convertida en una cita clásica organizada por el Liceo de Bouzas, con el fuerte respaldo del Hotel&Spa Resort Pazo los Escudos, pinturas Hempel gracias a su representante La Estrella y Los Fogones de Ana, siendo puntuable para la Copa Galicia de Cruceros de Clubes.

La regata es, además, preámbulo y entrenamiento del Desafío Rías Baixas NB21, que será Campeonato Gallego de Solitarios y que se podrá disputar no solo en A1, sino también en A2 y A3, es decir, dos y tres tripulantes y que se disputará a finales de este mes de mayo.

Bonaventure, delante de Boeiro. / Juan Caballero

Los premios, al igual que en la anterior edición, son experiencias que se podrán disfrutar entre las diferentes alternativas que ofrece el Hotel Pazo Los Escudos Spa&Resort, con tres bonos de regalo por cada categoría de los veleros que participan en la Volta ás Cíes. El premio Xoan Ramón Carballo Alvite se lo lleva el ganador, en tiempo real, de los Solitarios y A Dos.

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Los veleros de Concentración Náutica saldrán 10 minutos después de que lo hagan los Cruceros ORC, con un trazado interior por la Ría de Vigo.