La Vigo Cup vuelve a Balaídos

Abel Caballero, alcalde de Vigo, anunció este jueves en Vialia, ante numerosos directivos y técnicos de clubes vigueses, que el torneo internacional vigués de fútbol base superará este verano los 5.500 participantes y que “la Vigo Cup jugará para siempre” las finales en Balaídos.

La presentación del evento, que del 12 al 28 de junio celebrará su vigésima quinta edición bajo la organización de la Fundación VIDE, confirmó una Vigo Cup que volverá a crecer y que presenta varias novedades. “Somos el mayor torneo de España”, en relación al número de días consecutivos de competición y al de participantes, aseguró el regidor, que celebró el regreso de la jornada de clausura al estadio municipal, tras los años de obras para su reforma y modernización.La organización espera unos 300 equipos en competición entre fútbol sala, fútbol 8 y fútbol 11.

Belarmino Alonso, “Milucho”, director del torneo de fútbol, incidió en que con finales Oro, Plata y Bronce “damos a muchos más niños la oportunidad de jugar en Balaídos”. Por su parte, Fran Fernández, responsable del torneo de fútbol sala (es la novena edición), subrayó que “queremos que los niños se diviertan, por eso decidimos que tres categorías, Biberón (nacidos en 2020 y 2021), Prebenjamín (2018 y 2019) y Benjamín (2016 y 2017) sean no competitivas”.

El Torneo New Balance de penaltis cambia de escenario y fecha. Se jugará a mitad de trofeo, en la matinal del miércoles 24 de junio, festivo por San Xoán. La terraza de Vialia se ocupará con dos campos para la disputa del campeonato. “Queremos llevar la Vigo cup a toda la ciudad”, apuntó Manel Fernández.

Las finales de fútbol sala, además, abandonan Navia. El Pabellón Central de As Travesas es al fútbol de cinco -y a otros deportes- lo que Balaídos al fútbol: su gran coliseo.

Para cerrar el acto, el alcalde, Abel Caballero, reconoció que “Vigo entero es la Vigo Cup porque ocupa toda la atención y el afecto de esta ciudad. La Vigo Cup ya está entronizada al nivel imprescindible de los conciertos de Castrelos”. Por eso anunció que el gran torneo vigués “siempre” jugará sus finales de fútbol 8 (que releva al fútbol 7) y de fútbol 11 en el estadio municipal.

Historia de la Vigo Cup. Para celebrar el regreso a Balaídos, la Fundación VIDE y el Concello eligieron a seis deportistas o entidades que han dejado huella en el torneo a lo largo de su historia y, además, en el deporte vigués.

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Lucía Camisón, Claudia Martínez, “Clau” y Elena Casal fueron las mujeres elegidas para el reconocimiento. Aquella jugó con el histórico El Olivo y fue premiada tanto como jugadora como entrenadora (Rápido de Bouzas Sub-6), alcanzando las selecciones españolas de formación. “Clau” disputó el torneo internacional vigués con El Olivo alcanzando la Primera Nacional. Ahora juega en el Bembrive FS-. Casal se forjó en la Vigo Cup para alcanzar después la elite del arbitraje femenino nacional, dirigiendo en su máxima categoría de 2017 a 2022. Antón de Vicente, Alex Abalde y la ED Vigo 2015, cuyo galardón recogió Fran Fernández, completaron los premiados.