Tom Dolan levanta el puño en Vigo

Vigo recibió a la flota de la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec tras una exigente primera etapa disputada entre Perros-Guirec, en la Bretaña francesa, y la costa gallega. Después de más de tres días y medio de navegación y cerca de 600 millas recorridas, el irlandés Tom Dolan, a bordo del Kingspan, se proclamó vencedor de la etapa con un tiempo de 3 días, 20 horas, 21 minutos y 36 segundos.

La llegada a Vigo estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas muy complejas en las últimas millas de recorrido, con vientos flojos provocados por la situación anticiclónica sobre Galicia, lo que obligó a la dirección de regata a acortar el trazado previsto durante la noche del miércoles. El paso por cabo Finisterre resultó decisivo para definir la clasificación de esta primera etapa.

Momento de la inaguración del village con Luisa Sánchez, Diego Calvo y Ana Ortiz. | FDV

El irlandés Tom Dolan logró abrir una diferencia definitiva durante la noche tras una brillante maniobra táctica al oeste de Finisterre, imponiéndose finalmente por delante del francés Loïs Berrehar (Banque Populaire), segundo clasificado 37 minutos y 34 segundos después, y de Paul Morvan (Foricher - French Touch), que completó el podio cruzando la línea 40 minutos y 54 segundos tras el vencedor. El Kingspan fue recibido por los miembros de los equipos, organización y público, además de la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra -Luisa Sánchez- y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo -Carlos Botana-.

A su llegada a Portocultura, el vencedor en Vigo Tom Dolan destacó la belleza de la entrada a la ría y el recibimiento: “Es magnífico estar aquí, es mi segunda vez en Vigo y además llegar como vencedor es increíble. Cruzamos la línea cuando salía el sol y luego el camino hacia aquí y entrar después por la ría fue precioso”.

Momento en el que el ganador llegada a la dársena de Portocultura. / María Muíña

El navegante irlandés, primer regatista no francés en ganar La Solitaire en 2024, agradeció además “el recibimiento tan cálido” y aseguró que durante su estancia en Vigo espera “descansar, pasear por la ciudad y disfrutar de la fantástica comida de aquí”. “Tengo muchas ganas de probar las tapas, el marisco, el pescado… ¡y volver más adelante de vacaciones!”, añadió.

Inauguración

Con la llegada progresiva de las embarcaciones a la dársena de Portocultura, Vigo volvió a convertirse en punto de encuentro de la vela oceánica internacional en una jornada marcada por el gran ambiente en el village de la regata, inaugurado horas antes por las autoridades locales y autonómicas. La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la directora de La Solitaire du Figaro Paprec, Philippine Collod; el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y autoridades marítimas, entre ellos el comandante naval de Vigo.

El village continuará hoy viernes con un amplio programa de actividades abiertas al público, entre las que destacan visitas de asociaciones y colegios, talleres infantiles, búsqueda del tesoro, juegos gigantes, máquina de remo y un taller de estampación con tinta de pulpo. La jornada concluirá con la recepción oficial de la regata a las 19:30 horas y el concierto del grupo Black Stereo en el escenario principal de Portocultura a partir de las 20:45 horas.

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Los participantes dispondrán ahora de 72 horas antes de afrontar la segunda etapa de la competición, cuya salida tendrá lugar el domingo a las 16:00 horas desde la ría de Vigo rumbo a Pornichet, en la costa atlántica francesa.