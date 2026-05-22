Seis do Nadal y Lavadores se juegan el ascenso en Vigo

Vigo será el escenario de las dos fases de ascenso a División de Honor Plata Femenina con participación de clubs vigueses. El sector A se celebrará en el Municipal de Coia, mientras que el B tendrá su sede en el Pabellón de Lavadores.

El Panciber Seis do Nadal, campeón de la Liga gallega, disputará el sector A en casa, con su afición, ante 3com Squad Valsequillo canario, el BM Guadalajara y el EMD Aceuchal extremeño.

No llega el Seis do Nadal en el mejor momento de la temporada, ya que las lesiones se cebaron con sus jugadoras en el tramo final. A pesar de todo, el entrenador, Miguel Sánchez Santorio, va a recuperar a casi todas, aunque “en algunos casos, llegarán justas a nivel físico para poder afrontar tres partidos, al nivel de exigencia que nos van a demandar las rivales”. Pero la ilusión y las ganas, están intactas y en un sector, eso es fundamental: “Es una fase, con la dificultad que representa en lo deportivo, psicológico y emocional, pero lo que tenemos claro es que la vamos a pelear al máximo, y será la propia competición quien ponga a cada uno en el lugar que le corresponde”, aseguró Sánchez. ¿El objetivo? Conseguir la mejor clasificación posible, sin renunciar a nada.

Hoy se enfrentará al Valsequillo (20:30 horas), a priori un gran conjunto. El técnico anfitrión habla así de los canarios: “Conjunta experiencia y juventud. Es un equipo compacto, con calidad, que destaca por la variedad de recursos que cuenta en el juego de ataque y la velocidad de sus extremos. Este primer partido nos va a exigir el máximo nivel y que creo, va a marcar el devenir del torneo”.

Sector B

Sin moverse de la ciudad de Vigo, en el Pavillón Municipal de Lavadores, se disputará el sector B de la fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina. Los equipos participantes serán CdeC Lavadores, BM Coslada, Zasvisión BM Laguna y Lobas Global Atac Oviedo.

El club vigués llega bien, tras lograr la plaza en la Final Four, sin más lesiones que las de larga duración y con mucha ilusión. El entrenador vigués, Anxo Lorenzo, piensa que “será una fase igualada, en la que el primer partido es el más importante. Nos enfrentaremos al Coslada de Madrid, es un buen equipo, el más veterano de todos los del grupo, con gente con experiencia, con buenas jugadoras individualmente”.

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El objetivo, “es pelear por subir, pero para mí lo importante es que las jugadoras lo den todo en el campo y salgan del parqué orgullosas del trabajo realizado y con la cabeza muy alta”. El preparador del Lavadores tiene claro que la clave estará en que su equipo sea “regular, constante, porque a veces, nos vamos de los partidos y nos cuesta entrar. Hoy primer partido ante el Coslada (19:00 horas).