Balonmano
La SAR Opmobility arranca con una victoria por la mínima
Partido contra el Sariegos este sábado, decisivo para el ascenso a Primera
La SAR Opmobility pudo estrenarse con victoria (28-27) en la fase de ascenso a Primera Nacional Masculino, que organiza en La Bombonera, en un encuentro contra el Hiercos Motor Colindres que transcurrió en la primera mitad con los redondelanos al mando. Al inicio de la segunda, sin embargo, los cántabros fueron capaces de darle la vuelta al marcador y los hombres que entre Iván Vázquez Darriba mostraron carácter para reaccionar.
Todo apunta a que el partido clave para la SAR será el de hoy sábado (19:30) contra el Fisiopat Sariegos, que en su duelo contra el Synerkos Castrillón se mostró muy superior (23-36), sobre todo con un gran despliegue ofensivo.
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